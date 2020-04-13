Китай одобрил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса

В Китае, где ранее наблюдали спад эпидемии коронавируса, одобрили проведение клинических испытаний инактивированной вакцины от COVID-19 нового вида. Данная вакцина станет третьей в мире, которая перешла в стадию клинических испытаний. Об говорится в сообщении агентства "Пенпай", передает РБК.

"Заявка входящей в государственную корпорацию Sinopharm компании Wuhan Institute of Biological Products на первичные и вторичные клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового типа (Vero клетка) получила одобрение в регистре Центра клинических испытаний Китая", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Южной Корее определили антитела, которые могут помочь при лечении от коронавируса.

Тем временем, за сутки в Китае зафиксировали 108 новых случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, ученые и медики обеспокоены появлением бессимптомных случаев коронавируса, число которых в Китае достигло 78.

Также разведка США знала о появлении коронавируса еще в ноябре и предупреждала власти об эпидемии.