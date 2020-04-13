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13 апреля 2020, понедельник, 13:44 911
Азия 2020-04-13T13:44:37+03:00
Українські Новини
Китай одобрил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса

Китай одобрил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса

Елизавета Кесельман
Китай, Коронавирус в Китае, Испытание вакцины от коронавируса
Вакцина. Шприц. Фото: pexels
Вакцина. Шприц. Фото: pexels

В Китае, где ранее наблюдали спад эпидемии коронавируса, одобрили проведение клинических испытаний инактивированной вакцины от COVID-19 нового вида. Данная вакцина станет третьей в мире, которая перешла в стадию клинических испытаний. Об говорится в сообщении агентства "Пенпай", передает РБК.

"Заявка входящей в государственную корпорацию Sinopharm компании Wuhan Institute of Biological Products на первичные и вторичные клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового типа (Vero клетка) получила одобрение в регистре Центра клинических испытаний Китая", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Южной Корее определили антитела, которые могут помочь при лечении от коронавируса. 

Тем временем, за сутки в Китае зафиксировали 108 новых случаев заражения коронавирусом. 

Кроме того, ученые и медики обеспокоены появлением бессимптомных случаев коронавируса, число которых в Китае достигло 78.

Также разведка США знала о появлении коронавируса еще в ноябре и предупреждала власти об эпидемии.

 

 

 

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