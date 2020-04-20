Китай не обладает достаточными знаниями для создания коронавируса, – Уханьский институт вирусологии

Большинство стран мира подозревают Китай в создании смертоносного коронавируса COVID-19, которым в мире заразились уже более 2 млн человек. Однако в Китае заявили, что соблюдают строгий регламент работы в с образцами, потому отрицают искусственное создание коронавируса. Об этом заявил глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин, передает CGTN.

Как передает ведомство, когда объявили блокировку границ в Китае, команда вирусологов и экспертов института продолжили заниматься изучением происхождения вируса в различных областях, связанных с коронавирусом.

Как заявил Юань Чжимин, в случае с коронавирусом нет никаких свидетельств, которые бы говорили об искусственном происхождении этого вируса.

"Я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус", - сказал он.

Глава института отметил, что сотрудники соблюдают строгий регламент обращения с образцами. И это является одной из причин, почему никто из работников института не заразился инфекцией.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США предъявили обвинение американскому ученому Чарльзу Либеру в создании коронавируса, который в тайне от Америки работал на Китай.