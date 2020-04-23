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23 апреля 2020, четверг, 08:40 1057 Карта
Мир 2020-04-23T08:41:19+03:00
Українські Новини
По всему миру коронавирусом заразились более 2,6 млн человек. Данные на 23 апреля

По всему миру коронавирусом заразились более 2,6 млн человек. Данные на 23 апреля

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Германии, Смерть от коронавируса, коронавирус в Италии, Коронавирус в Испании, Коронавирус в мире, Профилактика коронавируса, Распространение коронавируса, Коронавирус в США, Коронавирус во Франции
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Во всем мире количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось до 2 628 929. Выздоровели уже 713 294 человека, а умерли - 183 441.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

На первом месте по количеству заражений находится США, где коронавирус зафиксировали у 842 629 человек, 46 784 человека умерли, а 76 601 - вылечились.

На втором месте Испания. Коронавирусом в стране заразились 208 389 человек, погибли 21 717 человек, а выздоровели - 85 915.

На третьем месте Италия, где коронавирусом заразились 187 327 человек. Всего в стране 25 085 летальных случаев, а победили вирус 54 543 человека.

Во Франции количество зараженных увеличилось до 157 135 человек, из них 21 373 человек умерли, а выздоровели - 41 331.

В Германии зафиксировали 148 453 случаев заболевания COVID-19. Количество умерших в стране увеличилось до 5 315, а 103 300 человек выздоровели.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українскі Новини, в Украине по данным на утро 22 апреля зафиксировали 6125 случаев заражения коронавирусом.

Также Каинет Министров продлил карантин в Украине до 11 мая.

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