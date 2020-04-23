По всему миру коронавирусом заразились более 2,6 млн человек. Данные на 23 апреля

Во всем мире количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось до 2 628 929. Выздоровели уже 713 294 человека, а умерли - 183 441.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

На первом месте по количеству заражений находится США, где коронавирус зафиксировали у 842 629 человек, 46 784 человека умерли, а 76 601 - вылечились.

На втором месте Испания. Коронавирусом в стране заразились 208 389 человек, погибли 21 717 человек, а выздоровели - 85 915.

На третьем месте Италия, где коронавирусом заразились 187 327 человек. Всего в стране 25 085 летальных случаев, а победили вирус 54 543 человека.

Во Франции количество зараженных увеличилось до 157 135 человек, из них 21 373 человек умерли, а выздоровели - 41 331.

В Германии зафиксировали 148 453 случаев заболевания COVID-19. Количество умерших в стране увеличилось до 5 315, а 103 300 человек выздоровели.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українскі Новини, в Украине по данным на утро 22 апреля зафиксировали 6125 случаев заражения коронавирусом.

Также Каинет Министров продлил карантин в Украине до 11 мая.