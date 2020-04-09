Китай возобновляет внутренние авиаперевозки

Китай, который постепенно выходит из карантина, возобновляет внутренние авиаперевозки. Об этом сообщает издание CNN.

Отмечается, что власти возобновляют 40% авиарейсов внутри страны. Большинство рейсов осуществляют в северных и юго-западных районах Китая, где сконцентрировано большинство трудовых мигрантов.

Кроме того, рейсы направлены в промышленные районы, которые расположены в дельте реки Янцзы.

"Китай сообщил, что возобновил 40% своих рейсов... поскольку страна начинает ослаблять жесткие ограничения, призванные остановить распространение нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, по последним данным в Китае второй день фиксируются новые случаи коронавируса.

Кроме того, по последним данным коронавирусом заразились 1,5 млн человек по всему миру.

Тем временем, разведка США знала о появлении коронавируса еще в ноябре.

Также в Китае зафиксировали 78 бессимптомных случаев инфекции COVID-19.

Кроме того, в Китайском Шэньчжэне запретили есть мясо кошек и собак для борьбы с коронавирусом.