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09 апреля 2020, четверг, 12:16 539
Азия 2020-04-09T14:30:04+03:00
Українські Новини
Китай возобновляет внутренние авиаперевозки

Китай возобновляет внутренние авиаперевозки

Елизавета Кесельман
Китай, Ухань, Коронавирус в Китае, спад эпидемии, Авиасообщения, Внутренние авиасообщения
Самолет.Фото: pixabay
Самолет.Фото: pixabay

Китай, который постепенно выходит из карантина, возобновляет внутренние авиаперевозки. Об этом сообщает издание CNN.

Отмечается, что власти возобновляют 40% авиарейсов внутри страны. Большинство рейсов осуществляют в северных и юго-западных районах Китая, где сконцентрировано большинство трудовых мигрантов.

Кроме того, рейсы направлены в промышленные районы, которые расположены в дельте реки Янцзы.

"Китай сообщил, что возобновил 40% своих рейсов... поскольку страна начинает ослаблять жесткие ограничения, призванные остановить распространение нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, по последним данным в Китае второй день фиксируются новые случаи коронавируса. 

Кроме того, по последним данным коронавирусом заразились 1,5 млн человек по всему миру. 

Тем временем, разведка США знала о появлении коронавируса еще в ноябре. 

Также в Китае зафиксировали 78 бессимптомных случаев инфекции COVID-19.

Кроме того, в Китайском Шэньчжэне запретили есть мясо кошек и собак для борьбы с коронавирусом. 

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