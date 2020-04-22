Зеленський упевнений у завершенні війни на Донбасі при його президентстві

Президент Володимир Зеленський впевнений в тому, що війна на Донбасі завершиться за його президентства, а раніше зазначав, що може домовитися про угоду з Володимиром Путіним і дає йому рік, щоб покласти кінець війні на Донбасі.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю для фільму про рік з дня обрання його Президентом, передають Українські Новини.

"Я впевнений в тому, що за моєї каденції ми закінчимо цю війну. Впевнений", - сказав він.

Зеленський вважає, що першим кроком був обмін, а другим - зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

"Це дуже важливо. Тому що якщо немає майданчика, на якому можна домовитися про завершення війни, то ти ніяк її не завершиш... країну ніхто не здав, на колінах не стояв, як говорили. Ми вийшли з дуже непоганим результатом. Діалог не обірвався. Адже після таких зустрічей люди можуть знову на кілька років заморозити свої відносини і тоді не буде ніякого прогресу", - додав він.

На його думку, часткові перемоги в України є, але для повернення територіальній цілісності ще потрібен час.

"Я говорив, що готовий чекати один рік. Якщо "мінський процес" не буде працювати, то ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові. Рік ще не пройшов", - додав він.

Фільм складається з відповідей Зеленського інтерв'юеру, який не показаний, на питання, які не озвучені, а також нарізки з старих виступів Зеленського та новин на телеканалах.

Як повідомляли Українські Новини, 21 квітня 2019 року Зеленський переміг на той час чинного Президента Петра Порошенка у другому турі виборів.

Інавгурація Зеленського і його вступ на посаду Президента відбувся 20 травня 2019 року.

17 квітня 2020 року Володимир Зеленський заявив про високу довіру до нього, і що "Слугу народу" всі хочуть потопити.

Тим часом, рейтинг Зеленського просів під час карантину.