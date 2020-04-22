підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.7
˟
22 квітня 2020, середа, 16:26 42
Президент 2020-04-22T18:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський упевнений у завершенні війни на Донбасі при його президентстві

Зеленський упевнений у завершенні війни на Донбасі при його президентстві

Ярина Вацяк
Президент, Володимир Зеленський, війна на Донбасі, рік президентства
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський впевнений в тому, що війна на Донбасі завершиться за його президентства, а раніше зазначав, що може домовитися про угоду з Володимиром Путіним і дає йому рік, щоб покласти кінець війні на Донбасі.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю для фільму про рік з дня обрання його Президентом, передають Українські Новини.

"Я впевнений в тому, що за моєї каденції ми закінчимо цю війну. Впевнений", - сказав він.

Зеленський вважає, що першим кроком був обмін, а другим - зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

"Це дуже важливо. Тому що якщо немає майданчика, на якому можна домовитися про завершення війни, то ти ніяк її не завершиш... країну ніхто не здав, на колінах не стояв, як говорили. Ми вийшли з дуже непоганим результатом. Діалог не обірвався. Адже після таких зустрічей люди можуть знову на кілька років заморозити свої відносини і тоді не буде ніякого прогресу", - додав він.

На його думку, часткові перемоги в України є, але для повернення територіальній цілісності ще потрібен час.

"Я говорив, що готовий чекати один рік. Якщо "мінський процес" не буде працювати, то ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові. Рік ще не пройшов", - додав він.

Фільм складається з відповідей Зеленського інтерв'юеру, який не показаний, на питання, які не озвучені, а також нарізки з старих виступів Зеленського та новин на телеканалах.

Як повідомляли Українські Новини, 21 квітня 2019 року Зеленський переміг на той час чинного Президента Петра Порошенка у другому турі виборів.

Інавгурація Зеленського і його вступ на посаду Президента відбувся 20 травня 2019 року.

17 квітня 2020 року Володимир Зеленський заявив про високу довіру до нього, і що "Слугу народу" всі хочуть потопити.

Тим часом, рейтинг Зеленського просів під час карантину.

Більше новин про: Президент Володимир Зеленський війна на Донбасі рік президентства

Кабмін ввів регулювання цін на продукти, товари та ліки: повний список
Рада проведе позачергове засідання в п'ятницю: порядок денний
Новини
Рада проведе позачергове засідання в п'ятницю: порядок денний 17:36
Єрмак лобіює в Офісі Генпрокурора свого радника, – журналіст 17:33
Гривня злетіла. Курс нацвалюти на міжбанку в середу 16:55
НАЗК перевіряє відомості про можливий конфлікт інтересів у Порошенка 16:52
В карантин майже вдвічі зросли неплатежі за газ клієнтів "Закарпатгаз Збуту" 16:41
більше новин
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів 10:05
Ярославський запросив провідних вірусологів в Харків, де створює "антикоронавірусний" центр 20:38
Україна 41-й день на карантині, до його закінчення залишилося три дні 09:00
Учасники акції "Твоя енергонезалежність" можуть отримати залишок коштів 11:51 Прес-реліз
Полтава та Кременчук одержали від "Нової пошти" чергову партію медобладнання 20:38
більше новин
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів 10:05
Піщаний вихор. Фото: Facebook/Олександр Смеричанский
Під Києвом зафіксували незвичайний пиловий вихор 15:34
Всіх вчителів-пенсіонерів переведуть на роботу за договором на 1 рік 17:26
В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста 20:50
Ціна на нафту в США пішла в мінус 21:56
більше новин
Карантин продовжили до 11 травня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok