Сегодня годовщина 2-го тура президентских выборов 2019 года

21 апреля 2019 года состоялся второй тур выборов Президента Украины.

Президентские выборы 2019 года в Украине - седьмые (очередные) выборы президента Украины; проводились в два тура: 31 марта и 21 апреля 2019 года.

Первый тур выборов, в соответствии с постановлением Верховной Рады, прошёл 31 марта 2019 года.

Лидером голосования стал Владимир Зеленский, но, поскольку ему не удалось набрать более 50% голосов, был назначен второй тур.

Второй тур выборов состоялся 21 апреля 2019 года.

В нём участвовали Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.

По результатам обработки 100% бюллетеней большинство голосов (73,23 %) набрал Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, в первом туре выборов Президента победил Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов).

Кроме того, Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что 20 мая 2019 года состоялась инаугурация новоизбранного Президента Владимира Зеленского.