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21 апреля 2020, вторник, 09:30 685
Президент 2020-04-21T09:43:07+03:00
Українські Новини
Сегодня годовщина 2-го тура президентских выборов 2019 года

Сегодня годовщина 2-го тура президентских выборов 2019 года

Елена Новикова
Выборы, Выборы Президента, Годовщина, второй тур выборов Президента 2019, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
Выборы. Фото: Цензор.нет
Выборы. Фото: Цензор.нет

21 апреля 2019 года состоялся второй тур выборов Президента Украины.

Президентские выборы 2019 года в Украине - седьмые (очередные) выборы президента Украины; проводились в два тура: 31 марта и 21 апреля 2019 года.

Первый тур выборов, в соответствии с постановлением Верховной Рады, прошёл 31 марта 2019 года.

Лидером голосования стал Владимир Зеленский, но, поскольку ему не удалось набрать более 50% голосов, был назначен второй тур.

Второй тур выборов состоялся 21 апреля 2019 года.

В нём участвовали Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.

По результатам обработки 100% бюллетеней большинство голосов (73,23 %) набрал Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, в первом туре выборов Президента победил Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов).

Кроме того, Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что  20 мая 2019 года состоялась инаугурация новоизбранного Президента Владимира Зеленского. 

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