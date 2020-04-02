Уровень доверия к Зеленскому упал до 46%, - опрос

Рейтинг Президента Владимира Зеленского по результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 27-30 марта, упал с 52% до 46% по сравнению с опросом от 22-25 ноября 2019 года.



Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 46% опрошенных позитивно относятся к Зеленскому, 33% - нейтрально, 21% - негативно.



К министру внутренних дел Арсену Авакову позитивно относятся 12% опрошенных, 53% - нейтрально, 35% - негативно.



К главе Офиса Президента Андрею Ермаку позитивно относятся 6% респондентов, 56% - нейтрально, 38% - негативно.



Кроме того, к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову 29% опрошенных относятся позитивно, 51% - нейтрально, 21% - негативно; к премьер-министру Денису Шмыгалю 11% респондентов относятся позитивно, 65% - нейтрально, 25% - негативно.



Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью на основе случайной выборки телефонных номеров с 27 по 30 марта среди 1 500 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.



Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.



Как сообщали Українськi Новини, 40% респондентов, опрошеных Центром Разумкова, проголосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского.