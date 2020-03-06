Зеленский поставил Путину дедлайн по завершению войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, который собирается в тур по всем областям Украины полагает, что может договориться о соглашении с Владимиром Путиным и дает ему год, чтобы положить конец войне на Донбассе.

Об этом Зеленский сообщил в интервью The Guardian.

Президент пригрозил выйти из переговоров через год, если не будет никакого прогресса в ситуации на Донбассе.

"Время идет… Правительство может потратить один год на сделку. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя", - заявил он.

Он также подчеркнул, что его встреча с Путиным в Париже в декабре имела "несколько эмоциональных аспектов".

"Думаю, он меня услышал. У меня было это чувство. Надеюсь, это не ложное чувство", - добавил Зеленский.

Президент также добавил, что Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону, двум другим лидерам так называемой "нормандской четверки", важно оказать давление на Путина. Он сказал, что лидеры Франции и Германии поддерживают Украину, но выразил обеспокоенность усилиями по одновременному восстановлению отношений с Москвой.

"Вы не можете играть в игру на двух фронтах", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Украина передала список из более чем 200 фамилий для будущего обмена пленными.

Также Зеленский обсудил с послами стран G7 вопросы дальнейшего курса Украины.