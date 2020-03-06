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06 марта 2020, пятница, 19:47 285
Президент 2020-03-06T19:48:55+02:00
Українські Новини
Зеленский поставил Путину дедлайн по завершению войны на Донбассе

Зеленский поставил Путину дедлайн по завершению войны на Донбассе

Таня Войтюк
нормандская четверка, война на Донбассе, Владимир Зеленский, Путин
Владимир Зеленский. Фото: Богдан Бортаков
Владимир Зеленский. Фото: Богдан Бортаков

Президент Украины Владимир Зеленский, который собирается в тур по всем областям Украины, полагает, что может договориться о соглашении с Владимиром Путиным и дает ему год, чтобы положить конец войне на Донбассе.

Об этом Зеленский сообщил в интервью The Guardian.

Президент пригрозил выйти из переговоров через год, если не будет никакого прогресса в ситуации на Донбассе.

"Время идет… Правительство может потратить один год на сделку. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя", - заявил он.

Он также подчеркнул, что его встреча с Путиным в Париже в декабре имела "несколько эмоциональных аспектов".

"Думаю, он меня услышал. У меня было это чувство. Надеюсь, это не ложное чувство", - добавил Зеленский.

Президент также добавил, что Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону, двум другим лидерам так называемой "нормандской четверки", важно оказать давление на Путина. Он сказал, что лидеры Франции и Германии поддерживают Украину, но выразил обеспокоенность усилиями по одновременному восстановлению отношений с Москвой.

"Вы не можете играть в игру на двух фронтах", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Украина передала список из более чем 200 фамилий для будущего обмена пленными.

Также Зеленский обсудил с послами стран G7 вопросы дальнейшего курса Украины.

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