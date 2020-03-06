Зеленский поставил Путину дедлайн по завершению войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, который собирается в тур по всем областям Украины, полагает, что может договориться о соглашении с Владимиром Путиным и дает ему год, чтобы положить конец войне на Донбассе. Об этом Зеленский сообщил в интервью The Guardian. Президент пригрозил выйти из переговоров через год, если не будет никакого прогресса в ситуации на Донбассе. "Время идет… Правительство может потратить один год на сделку. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя", - заявил он. Он также подчеркнул, что его встреча с Путиным в Париже в декабре имела "несколько эмоциональных аспектов". "Думаю, он меня услышал. У меня было это чувство. Надеюсь, это не ложное чувство", - добавил Зеленский. Президент также добавил, что Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону, двум другим лидерам так называемой "нормандской четверки", важно оказать давление на Путина. Он сказал, что лидеры Франции и Германии поддерживают Украину, но выразил обеспокоенность усилиями по одновременному восстановлению отношений с Москвой. "Вы не можете играть в игру на двух фронтах", - сказал он. Как сообщали Українські Новини, Украина передала список из более чем 200 фамилий для будущего обмена пленными. Также Зеленский обсудил с послами стран G7 вопросы дальнейшего курса Украины.