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17 апреля 2020, пятница, 23:30 8
Президент 2020-04-17T23:33:07+03:00
Українські Новини
Владимир Зеленский заявил о высоком доверии к нему, и что "Слугу народа" все хотят потопить

Владимир Зеленский заявил о высоком доверии к нему, и что "Слугу народа" все хотят потопить

Кира Молчанова
Слуга народа, Владимир Зеленский, Рейтинг Зеленского, Президент Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский, который допускает послабление карантина после 24 апреля, рассказал, что рейтинги доверия к нему выше, чем были после первого тура президентских выборов. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"Я не думаю о рейтингах. Если говорить откровенно о доверии к лидеру, то то, что мы сейчас видим — доверие ко мне достаточно высокое, 55-56%, то есть намного выше, чем оно было у меня после первого тура", — сказал Владимир Зеленский.

Президент также подтвердил, что хоть и отвел себе условно год на продвижение ситуации по Донбассу, но пандемия коронавируса в мире немного сдвинула этот срок.

"Из-за коронавируса нам предложили подождать и вернуться к обмену потом. Я уверен, что мы не можем замораживать отношения, которые у нас начались в сфере обмена... Следующий шаг — мы хотим обменять тех, кто находится в Крыму или на территории РФ. Это немного сложнее, потому что параллельно коронавирус. Но во всем мире коронавирус, а мы понимаем, что на нем жизнь не прекращается, есть еще экономика и война на Донбассе. Мы договорились, что Минск будет проходить еженедельно в режиме видеоконференции, чтобы шагать вперед и приблизиться к глобальному разрешению этого вопроса", — сказал он.

На вопрос о том, пришла ли партия "Слуга народа" во власть только на одну каденцию, так же, как и Зеленский обещал о своем президентстве, он ответил, что это зависит от самой партии.

"Я дал возможность, чтобы это был надежный корабль для команды. Главная задача - просто идти вперед. Пока что действительно не было в истории страны такого количества законопроектов, которое за этот период приняло монобольшинство. Хорошо это или плохо, оценят люди в будущем. Но я дал им возможность, и если они хотят идти вперед даже в шторм, то они пойдут, это зависит от них. Но много в этом океане, Верховной Раде, акул, которые хотят договориться с этой командой. Все знают, что со мной ни одна акула не сможет договориться. А люди разные, поэтому все зависит от каждого человека в партии "Слуга народа". Все хотят, чтобы этот корабль потонул. Большинство в Верховной Раде хочет. Потому что эта партия может сегодня очень быстро менять страну. Монобольшинства достаточно для любых законодательных инициатив", — сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, рейтинг Президента Владимира Зеленского по результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 27-30 марта, упал с 52% до 46% по сравнению с опросом от 22-25 ноября 2019 года.

Тем временем,  40% респондентов, опрошеных Центром Разумкова, проголосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского. 

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