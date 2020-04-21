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21 квітня 2020, вівторок, 18:08 7
Європа 2020-04-21T18:11:15+03:00
Українські Новини
З 15 травня в Австрії відкриються ресторани і школи для молодших класів

З 15 травня в Австрії відкриються ресторани і школи для молодших класів

Елизавета Кесельман
Карантин, Австрія, Коронавірус в Австрії, Послаблення карантину
Відень, Австрія.
Відень, Австрія.

Ослаблення карантинних заходів в Австрії почалося 14 квітня. На тому етапі влада дозволила відкриття невеликих магазинів площею до 400 квадратних метрів, а також спеціалізованих торговельних підприємств. Днями уряд держави заявив, що з 15 травня відкриються ресторани і торгові центри. Про це передає Reuters.

Зокрема, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що з 15 травня в країні відкриються розважальні заклади, а саме ресторани і бари, які будуть працювати до 23:00.

Також чиновник заявив, що з 15 травня почнуть поетапно відкривати школи для учнів молодших класів.

Раніше повідомлялося про те, що інші магазини, торгові центри та перукарні повинні відкритися з 1 травня, а ресторани і готелі зможуть відновити роботу з середини травня.

Крім того, з завтрашнього дня Словаччина послаблює карантин.

Тим часом ВООЗ закликає Білорусь скасувати всі масштабні заходи через пандемію коронавірусу.

Також у Німеччині через коронавірус скасували Октоберфест, а Іспанія послабить карантинні заходи для дітей 27 квітня.

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