З 15 травня в Австрії відкриються ресторани і школи для молодших класів

Ослаблення карантинних заходів в Австрії почалося 14 квітня. На тому етапі влада дозволила відкриття невеликих магазинів площею до 400 квадратних метрів, а також спеціалізованих торговельних підприємств. Днями уряд держави заявив, що з 15 травня відкриються ресторани і торгові центри. Про це передає Reuters.

Зокрема, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що з 15 травня в країні відкриються розважальні заклади, а саме ресторани і бари, які будуть працювати до 23:00.

Також чиновник заявив, що з 15 травня почнуть поетапно відкривати школи для учнів молодших класів.

Раніше повідомлялося про те, що інші магазини, торгові центри та перукарні повинні відкритися з 1 травня, а ресторани і готелі зможуть відновити роботу з середини травня.

Крім того, з завтрашнього дня Словаччина послаблює карантин.

Тим часом ВООЗ закликає Білорусь скасувати всі масштабні заходи через пандемію коронавірусу.

Також у Німеччині через коронавірус скасували Октоберфест, а Іспанія послабить карантинні заходи для дітей 27 квітня.