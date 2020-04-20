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20 апреля 2020, понедельник, 15:26 132
Мир 2020-04-20T15:26:14+03:00
Українські Новини
Испания ослабит карантинные меры для детей 27 апреля

Испания ослабит карантинные меры для детей 27 апреля

Елизавета Кесельман
Испания, Коронавирус в Испании, Карантин в Испании, ослабление карантина
Испания. Фото: airbnb
Испания. Фото: airbnb

Испания стала одним из эпицентров пандемии коронавируса. Ранее в целях предотвратить распространение эпидемии, власти ввели карантинные ограничения для детей. Тем временем, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен ослабить карантинные ограничения для детей в конце апреля. Об этом передает Reuters.

По словам премьера, он обратится к испанскому парламенту с просьбой продлить карантинные ограничения, введенные в стране из-за вспышки коронавируса, еще на 15 дней. Таким образом, карантин в Испании может продлится до 9 мая.

При этом Санчес предложил ослабить карантинные ограничения для детей, разрешив им выходить из дома после 27 апреля. Однако это разрешение будет иметь ограничения.

Как сообщали Українські Новини, ранее власти Испании заявляли, что планируют вернуться к нормальной жизни после 26 апреля. 

Кроме того, по последним данным в Испании коронавирусом заболели более 19 тысяч медиков. 

Тем временем, врачи Испании рассказали,о критической ситуации больных коронавирусом в больницах Мадрида. 

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