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21 апреля 2020, вторник, 16:28 1077
Мир 2020-04-21T18:15:02+03:00
Українські Новини
ВОЗ призывает Беларусь отменить все масштабные мероприятия из-за пандемии коронавируса

ВОЗ призывает Беларусь отменить все масштабные мероприятия из-за пандемии коронавируса

Елизавета Кесельман
Александр Лукашенко, Беларусь, Карантин, ВОЗ, Коронавирус
Беларусь. Фото: novayagazeta.ru
Беларусь. Фото: novayagazeta.ru

Несмотря на то, что Беларусь не намерена отменять парад на 9 мая, Всемирная организация здравоохранения призвала государство к обратным действиям – отменить все масштабные мероприятия для предотвращения распространения коронавируса. Об этом передает издание "БЕЛТА".

В частности, ВОЗ рекомендует Беларуси отменить все общественные мероприятия и продолжить информировать население о ситуации с COVID-19.

Миссия ВОЗ полагает, что с началом популяционной передачи коронавируса в Беларуси важно дополнить эти мероприятия мерами физического дистанцирования.

Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь по приглашению Президента Александра Лукашенко. Оценивались ситуация, принимаемые меры, подходы к оказанию медпомощи в стране. Специалисты посещали учреждения здравоохранения Минска, Минской и Витебской областей.

По словам главы миссии ВОЗ в Беларуси Патрика О'Коннора, меры являются необходимыми в странах Европейского региона и в глобальном масштабе.

"То внимание, которое Беларусь уделяет этому важнейшему вопросу, действительно значительно", - отметил он и добавил, что с каждой проведенной страновой миссией ВОЗ учится лучше реагировать на COVID-19. Миссия в Беларуси также поможет организации содействовать в этом другим странам.

Среди рекомендаций ВОЗ в том числе сохранение твердой приверженности проведению комплекса мер по сдерживанию и смягчению последствий коронавируса, четкое, прозрачное и регулярное информирование о рисках, продолжение оказания основных медицинских услуг и социально-экономической поддержки нуждающимся, особенно наиболее уязвимым слоям населения.

Как сообщали Українські Новини, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса - хороший урок для наркоманов и курильщиков. 

Кроме того, он заявил, что запирать людей в тухлых квартирах - не метод.

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