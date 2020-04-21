ВОЗ призывает Беларусь отменить все масштабные мероприятия из-за пандемии коронавируса

Несмотря на то, что Беларусь не намерена отменять парад на 9 мая, Всемирная организация здравоохранения призвала государство к обратным действиям – отменить все масштабные мероприятия для предотвращения распространения коронавируса. Об этом передает издание "БЕЛТА".

В частности, ВОЗ рекомендует Беларуси отменить все общественные мероприятия и продолжить информировать население о ситуации с COVID-19.

Миссия ВОЗ полагает, что с началом популяционной передачи коронавируса в Беларуси важно дополнить эти мероприятия мерами физического дистанцирования.

Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь по приглашению Президента Александра Лукашенко. Оценивались ситуация, принимаемые меры, подходы к оказанию медпомощи в стране. Специалисты посещали учреждения здравоохранения Минска, Минской и Витебской областей.

По словам главы миссии ВОЗ в Беларуси Патрика О'Коннора, меры являются необходимыми в странах Европейского региона и в глобальном масштабе.

"То внимание, которое Беларусь уделяет этому важнейшему вопросу, действительно значительно", - отметил он и добавил, что с каждой проведенной страновой миссией ВОЗ учится лучше реагировать на COVID-19. Миссия в Беларуси также поможет организации содействовать в этом другим странам.

Среди рекомендаций ВОЗ в том числе сохранение твердой приверженности проведению комплекса мер по сдерживанию и смягчению последствий коронавируса, четкое, прозрачное и регулярное информирование о рисках, продолжение оказания основных медицинских услуг и социально-экономической поддержки нуждающимся, особенно наиболее уязвимым слоям населения.

Как сообщали Українські Новини, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса - хороший урок для наркоманов и курильщиков.

Кроме того, он заявил, что запирать людей в тухлых квартирах - не метод.