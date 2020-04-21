Коронавірус має тваринне походження, – ВООЗ

По всьому світу є різні припущення, що стосуються походження COVID-19. Раніше США пред'явили звинувачення у створенні вірусу американському вченому Чарльзу Ліберу після того, як з'ясувалося, що експерт потай від Америки працював на Китай. Проте регіональний директор ВООЗ для країн Західної частини Тихого океану Такеші Касай заявив, що коронавірус COVID-19 має тваринне походження. Про це передає Reuters.

"На даний момент ніяких висновків зробити не можна, однак наявні дані свідчать про тваринне походження", - сказав Такеші Касай.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в ООН заявили, що пандемія коронавірусу загрожує світу масштабним голодом.

Крім того, коронавірус може викликати і усугибть проблеми з серцем.

Також, Китай стурбований появою безсимптомних носіїв коронавірусу, а лікарі США заявили, що більшість інфікованих коронавірусом пацієнтів в США вмирають при підключенні до апаратів ШВЛ.

Тим часом, жителі Нью-Йорка подали в суд на Всесвітню організацію охорони здоров'я за "недбале ставлення" до пандемії коронавірусу.