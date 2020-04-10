80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты

США по-прежнему остается эпицентром пандемии коронавируса в мире. Одна из самых высоких смертностей наблюдается в Нью-Йорке, где бьют суточные антирекорды по заболеваемости и смертности. Американские врачи утверждают, что 80% смертности больных COVID-19 возникает из-за подключения к аппаратам ИВЛ. Об этом передает Associated Press.

Руководитель отделения легочной и критической медицины в Медицинской школе Восточной Вирджинии Пол Марик заявил, что ошибка большинства врачей в том, что они повторяют методы лечения пациентов, которые не работают, а наоборот – усугубляют ситуацию:

"То, что мы делаем сейчас, - не работает. Я думаю, что повторять одну и ту же ошибку снова и снова - признак глупости. Если это не работает, мы должны искать что-то еще", - заявил врач.

Марик предпочитает методику, называемую высокочастотной назальной канюлей, которая доставляет увлажненный и нагретый кислород через ноздрю. Это менее инвазивная процедура, чем интубация. При этом он предлагает расположить пациента на животе для улучшения оксигенации. Цель состоит в том, чтобы отсрочить или полностью избежать потребности пациента в использовании аппарата ИВЛ. Но для тех, кому необходимо провести интубацию, врач и его коллеги рекомендуют более мягкий подход, чем установка ИВЛ высокого давления, обычно используемые для пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), поскольку такой метод вызывает повреждение легких у пациентов с COVID-19.

"Это порочный круг. Респиратор вызывает повреждение легких, из-за чего пациенты вынуждены дольше оставаться подключенными к респиратору", - заявил врач.

Один из докторов больницы Нью-Йорка Кайл-Сиделл рассказал, что в марте у него сложилось впечатление, что он должен лечить пациентов с "вирусной пневмонией, которая перерастет в острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).

Он объяснил, что это было основано на том, что врачи в Нью-Йорке и других странах используют аппараты ИВЛ для лечения пациентов с коронавирусом, которые внезапно становятся неспособными самостоятельно дышать, так же, как они лечат дыхательную недостаточность у людей с ОРДС. Однако в течение девяти дней Кайл-Сиделл пришел к выводу, что заболевание легких, развивающееся у пациентов с COVID-19, не имело ничего общего с типичным проявлением ОРДС.

"Насколько я вижу, болезнь легких при COVID-19 - это не пневмония. Это больше похоже на некое вирусное заболевание, с проявлениями "высотной болезни". Как будто десятки тысяч моих собратьев-ньюйоркцев летят на самолете на высоте 30 000 футов, и давление в салоне медленно снижается... Таким пациентам не хватает кислорода", - сказал Кайл-Сиделл.

"COVID-позитивные пациенты нуждаются в кислороде, но им не нужно давление! - утверждает Кайл-Сиделл. Им понадобятся вентиляторы, но они должны быть запрограммированы по-другому", - добавил врач.

В одной из статей New York Times доцент кафедры медицины в Джорджтаунском университете,доктор Кэтрин Дрегер подчеркнула, что использование аппарата ИВЛ может привести к значительным повреждениям сердца, почек или мозга Это вызвано тем, что пациентов погружают в медикаментозом кому перед подключением к вентилятору.

"Среди пациентов COVID-19, которые вентилируются, а затем выписываются из отделения интенсивной терапии, некоторые умерли в течение нескольких дней от повреждения сердца, У тех, кто выживает, погружение в кому может вызвать осложнения, повредив мышцы и нервы. Им тяжело ходить, двигаться или даже думать так же, как они это делали до того, как заболели. Многие из них проводят большую часть времени в реабилитационном центре, а пожилые пациенты зачастую уже не возвращаются домой", - заявила врач.

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