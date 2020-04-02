Коронавирус может усугубить проблемы с сердцем и вызвать новые: как уменьшить риск

Уже известно, что COVID-19 поражает легкие и горло, но новое исследование показало, что новый коронавирус может также вызвать серьезные сердечно-сосудистые проблемы. Для людей с уже существующими заболеваниями сердца, COVID-19 может усугубить ситуацию и иметь фатальные последствия.

Но даже среди пациентов, у которых ранее не было проблем с сердцем, похоже, что вирус способен нанести вред сердцу, пишет StudyFinds.

"Вполне вероятно, что даже в отсутствие предшествующей болезни сердца сердечная мышца может быть затронута коронавирусной болезнью. В целом, повреждение сердечной мышцы может произойти у любого пациента с сердечной недостаточностью или без нее, но риск выше у тех, у кого уже есть сердечная недостаточность", - говорит ведущий автор исследования доктор Мохаммад Маджид, доцент кафедры кардиологии в Медицинской школе Макговерна в Университете Техаса в области здравоохранения.

Кроме того, по данным Американского колледжа кардиологов, у пациентов с хронической сердечно-сосудистой недостаточностью, у которых уже есть сердечно-сосудистые заболевания, уровень смертности составляет 10,5%. Также имеются данные, свидетельствующие о том, что пожилые люди (старше 65 лет) с ишемической болезнью сердца или высоким кровяным давлением чаще заражаются вирусом, а также нуждаются в критической помощи.

Помимо проблем с сердцем, наиболее распространенными симптомами, связанными с COVID-19, являются повышение температуры, кашель и одышка. Тем не менее, многие пациенты также сообщали о мышечных болях, боли в горле, заложенности носа и головных болях.

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