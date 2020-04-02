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02 апреля 2020, четверг, 06:20 602
Медицина 2020-04-02T07:30:02+03:00
Українські Новини
Коронавирус может усугубить проблемы с сердцем и вызвать новые: как уменьшить риск

Коронавирус может усугубить проблемы с сердцем и вызвать новые: как уменьшить риск

Ярина Вацяк
Исследование, Сердце, Коронавирус, проблемы с сердцем
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Уже известно, что COVID-19 поражает легкие и горло, но новое исследование показало, что новый коронавирус может также вызвать серьезные сердечно-сосудистые проблемы. Для людей с уже существующими заболеваниями сердца, COVID-19 может усугубить ситуацию и иметь фатальные последствия.

Но даже среди пациентов, у которых ранее не было проблем с сердцем, похоже, что вирус способен нанести вред сердцу, пишет StudyFinds.

"Вполне вероятно, что даже в отсутствие предшествующей болезни сердца сердечная мышца может быть затронута коронавирусной болезнью. В целом, повреждение сердечной мышцы может произойти у любого пациента с сердечной недостаточностью или без нее, но риск выше у тех, у кого уже есть сердечная недостаточность", - говорит ведущий автор исследования доктор Мохаммад Маджид, доцент кафедры кардиологии в Медицинской школе Макговерна в Университете Техаса в области здравоохранения.

Кроме того, по данным Американского колледжа кардиологов, у пациентов с хронической сердечно-сосудистой недостаточностью, у которых уже есть сердечно-сосудистые заболевания, уровень смертности составляет 10,5%. Также имеются данные, свидетельствующие о том, что пожилые люди (старше 65 лет) с ишемической болезнью сердца или высоким кровяным давлением чаще заражаются вирусом, а также нуждаются в критической помощи.

Помимо проблем с сердцем, наиболее распространенными симптомами, связанными с COVID-19, являются повышение температуры, кашель и одышка. Тем не менее, многие пациенты также сообщали о мышечных болях, боли в горле, заложенности носа и головных болях.

Пока вы читаете это, ученые и врачи всего мира неустанно работают над разработкой вакцины против коронавируса и плана лечения. Но пока авторы исследования рекомендуют всем проводить традиционную вакцинацию против гриппа. Особо подверженные риску лица должны также изучить возможность вакцинации от пневмонии. Эти вакцины не защитят вас от COVID-19, но они могут помочь предотвратить сопутствующие заболевания во время коронавирусной инфекции.

Как сообщали Українські Новини, коронавирус сохраняется на пластике, а это значит, что нужно правильно обрабатывать покупки после похода в магазин.

Тем временем, Китай обеспокоен появлением бессимптомных носителей коронавируса.

В свою очередь ученые исследуют антитела и защиту от коронавируса, что позволит снять карантинные ограничения.

 

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