Китай обеспокоен появлением бессимптомных носителей коронавируса

Отмечается, что в Китае очень обеспокоены появлением новых случаев болезни.

В частности, власти приняли решение изолировать на две недели всех контактирующих с больными коронавирусом.

Данные меры аргументированы тем, что согласно мнению экспертов, люди могут не иметь признаков коронавирусной инфекции, но при этом заражать других.

Национальная комиссия здравоохранения Китая насчитала 1541 случай возможного бессимптомного носительства вируса SARS-CoV-2.

Как сообщали Українські Новини, ранее китайские журналисты назвали имя первого человека, от которого пошла эпидемиякоронавируса по всему миру.

Кроме того, Китай заявил о закрытии всех временных больниц в Ухане.

Тем временем, от коронавируса умер чиновник Госдепартамента США, а врачи расскзали, как лечат больных коронавирусом в США.