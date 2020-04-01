подписаться на рассылку
27.35 28.05
30 30.9
˟
  • Новости
  • Мир
  • Китай обеспокоен появлением бессимптомных носителей коронавируса
01 апреля 2020, среда, 14:07 1582
Мир 2020-04-01T14:08:49+03:00
Українські Новини
Китай обеспокоен появлением бессимптомных носителей коронавируса

Китай обеспокоен появлением бессимптомных носителей коронавируса

Елизавета Кесельман
Китай, Коронавирус в Китае, Борьба с коронавирусом, бессимптомные носители
Коронавирус. Фото: unsplash.com/CDC
Коронавирус. Фото: unsplash.com/CDC

В то время, как эпидемия коронавируса в Китае заметно идет на спад, а в Ухане закрыли спецбольницу для больных коронавирусом, медики стали распространять данные о бессимптомных носителях коронавируса. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что в Китае очень обеспокоены появлением новых случаев болезни.

В частности, власти приняли решение изолировать  на две недели всех контактирующих с больными коронавирусом.

Данные меры аргументированы тем, что согласно мнению экспертов, люди могут не иметь признаков коронавирусной инфекции, но при этом заражать других.

Национальная комиссия здравоохранения Китая насчитала 1541 случай возможного бессимптомного носительства вируса SARS-CoV-2.

Как сообщали Українські Новини, ранее китайские журналисты назвали имя первого человека, от которого пошла эпидемиякоронавируса по всему миру.

Кроме того, Китай заявил о закрытии всех временных больниц в Ухане.

Тем временем, от коронавируса умер чиновник Госдепартамента США, а врачи расскзали, как лечат больных коронавирусом в США.

Больше новостей о: Китай Коронавирус в Китае Борьба с коронавирусом бессимптомные носители

На пасхальные праздники карантин хотят ужесточить и транслировать богослужения по ТВ
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен
Новости
ГБР открыло дело из-за незаконного вывоза противоэпидемических товаров заграницу 14:26
Свидетель назвал мера Одессы Труханова заказчиком нападения на Стерненко, – СМИ 14:20
В Черновицкой области от коронавируса умерла женщина, вернувшаяся из-за границы 14:19
Китай обеспокоен появлением бессимптомных носителей коронавируса 14:07
Госбюджет недополучил 27,6 млрд гривен доходов в 1-м квартале 13:57
больше новостей
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца 19:03
Пенсии весной повысят трижды: кому "светит" увеличение выплат 05:30 Инфографика
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
больше новостей
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в Житомирской области 19:40
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
Предприятие Бахматюка выделило средства на борьбу с коронавирусом на Херсонщине 12:06
больше новостей
В Киеве за день 25 новых случаев коронавируса, среди них годовалый ребенок
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok