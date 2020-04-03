Эпидемия коронавируса грозит масштабным голодом, – ООН

По оценкам ООН, после окончания пандемии коронавируса мир ожидает масштабный голод. Об этом сообщает DW.

По данным Всемирной организации, уже сейчас во всем мире от голода страдают более 820 млн человек.

Всемирная продовольственная программа (World Food Programme - WFP) ООН прогнозирует масштабный голод из-за пандемии нового коронавирус и действительно большой кризис, поскольку сейчас многие столкнулись с беспрецедентной ситуацией.

Об этом заявила представитель берлинского филиала WFP Беттина Люшер агентства epd.

"Мы всерьез бьем тревогу. Мы опасаемся, что нас ожидает по-настоящему большой кризис", - заявила она в пятницу, 3 апреля.

По ее словам, уже сейчас WFP оказывает неотложную гуманитарную помощь 87 миллионам человек в более 80 странах. При этом работа гуманитарной организации все больше осложняется из-за войны, климатических изменении, засухи и наводнения. Ко всему прочему добавилась и пандемия коронавируса.

"Из-за коронавируса, который проник почти во все африканские страны, во многих регионах наблюдается ухудшение, особенно там, где слабая экономика и слабая система здравоохранения. Мы сталкиваемся с беспрецедентной ситуацией, в которой мы как крупнейшая в мире гуманитарная организация еще никогда не находились. Это совершенно неизведанная территория", - отметила Люшер.

Как сообщали Українські Новини, по последним данным количество инфицированных коронавирусом достигло миллиона.