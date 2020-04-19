Фото дня: У Києво-Печерську лавру, де більше 100 інфікованих коронавірусом, почали приносити продукти

У Києво-Печерській Лаврі вже зафіксували більше 100 випадків зараження коронавірусом, з них 3 людини померли. Небайдужі почали приносити з стін храму продукти.

Про це свідчить фотографія, яку опублікував фотограф Слава Ратунський на своїй сторінці в Instagram.

"Жінки роблять селфи на фоні священика Києво-Печерської лаври. Вони принесли пакети з продуктами до стін храмового комплексу", - написав фотограф під фото.

Дві жінки принесли пакет під стіни Києво-Печерської лаври. Фото: slavaratynski

Як повідомляли "Українські Новини", у Києво-Печерській Лаврі від COVID-19 помер архімандрит Києво-Печерської лаври Нектарій. Його ховали в домовині, загорнутому в плівку.

Тим часом, настоятель Києво-Печерської Павло госпіталізований в лікарню з коронавірусом. У нього багато супутніх захворювань.

Раніше повідомлялося про те, що 5 квітня Києво-Печерську Лавру закрили на карантин після того, як у намісника лаври почали підозрювати коронавірус. До закінчення національного карантину буде проводити богослужіння в закритому режимі.