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17 апреля 2020, пятница, 20:10 3525
Общество 2020-04-17T20:11:53+03:00
Українські Новини
Третья смерть в Киево-Печерской Лавре. Умер монах Никодим

Третья смерть в Киево-Печерской Лавре. Умер монах Никодим

Кира Молчанова
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Киево-Печерская Лавра. Фото: скриншот
Киево-Печерская Лавра. Фото: скриншот

В Киево-Печерской лавре, где инфицировано больше 100 человек, и количество зараженных растет, умер еще один священнослужитель — монах Никодим

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата.

В сообщении говорится, что монах Никодим недавно пришел в Киево-Печерскую лавру из Почаевской лавры.

"Преставился насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил из Свято-Духова скита Почаевской лавры. Просим всех помолиться об упокоении его души", - сказано в сообщении.

При этом в церкви сообщили, что от коронавируса выздоровели шесть монахов и послушников. Они уже вернулись в Киево-Печерскую лавру.

Их поселили в специальном корпусе, который подготовили службы эпиднадзора за их здоровьем будут наблюдать врачи.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве Ионинский монастырь закрывают на карантин.

В Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий. Его хоронили в гробу, завернутом в пленку.

Тем временем, настоятель Киево-Печерской Павел госпитализирован в больницу с коронавирусом. У него много сопутствующих заболеваний.

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