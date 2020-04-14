Настоятель Лавры Владыка Павел госпитализирован, но не подключен к аппаратам

Пока в больнице скончался еще один монах Лавры, обстоятельства смерти которого еще не сообщались, настоятель Киево-Печерской лавры (Украинская православная церковь Московского патриархата) Павел госпитализирован в больницу, имеет много сопутствующих заболеваний, но не подключен к аппаратам жизнедеятельности.

Об этом Українським Новинам сообщил Митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

"Он находится в больнице. Я с ним разговаривал и он чувствует себя нормально", - сказал Климент.

При этом, Митрополит не уточнил, какая болезнь диагностирована у Павла.

Вместе с тем, Климент сообщил, что у Павла много сопутствующих заболеваний, однако на данный момент он не подключен ни к каким аппаратам жизнедеятельности.

Как сообщали Українські Новини, в Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека.

Также сообщалось, что Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью правил.

Также ранее наместник Киево-Печерской лавры Павел отменил богослужения и самоизолировался.