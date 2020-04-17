Освятити паску вдома самому можна лише у виключних випадках, — УПЦ (МП)

Українська православна церква Московського патріархату, яка відмовилася на Великдень святити паски онлайн, дозволила віруючим у виняткових випадках освячувати паску вдома. Про це в ефірі телеканалу "Україна" повідомив керуючий справами УПЦ владика Антоній. "Третій варіант, якщо людина не зможе посвятити біля будинку або у священика, то вона може прочитати молитву і освятити святою водою паску вдома", — сказав він. За його словами, освячення паски вдома — це вже крайній випадок, якщо не вийде у людини скористатися іншими можливостями. Як повідомляли Українські Новини, Києво-Печерська лавра буде транслювати великодню службу на сайті. Києво-Печерська лавра проведе Великодню службу у дворі перед храмом з 23:00 з дотриманням всіх встановлених владою правил. Тим часом синод ПЦУ ухвалив рішення провести закриті богослужіння на Великдень. Близько 600 правоохоронців забезпечуватимуть охорону громадського порядку під час великодніх свят у Київській області. Поліція буде чергувати біля 179 церков у Києві на Великдень.