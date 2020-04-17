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17 квітня 2020, пʼятниця, 23:53 4
Суспільство 2020-04-18T01:08:32+03:00
Українські Новини
Освятити паску вдома самому можна лише у виключних випадках, — УПЦ (МП)

Освятити паску вдома самому можна лише у виключних випадках, — УПЦ (МП)

Кира Молчанова
УПЦ МП, Паска, Митрополит Антоній, Великдень-2020, Великдень вдома, освячення пасок
Паска. Фото: liza.ua
Паска. Фото: liza.ua

Українська православна церква Московського патріархату, яка відмовилася на Великдень святити паски онлайн, дозволила віруючим у виняткових випадках освячувати паску вдома.

Про це в ефірі телеканалу "Україна" повідомив керуючий справами УПЦ владика Антоній.

"Третій варіант, якщо людина не зможе посвятити біля будинку або у священика, то вона може прочитати молитву і освятити святою водою паску вдома", — сказав він.

За його словами, освячення паски вдома — це вже крайній випадок, якщо не вийде у людини скористатися іншими можливостями.

Як повідомляли Українські Новини, Києво-Печерська лавра буде транслювати великодню службу на сайті. Києво-Печерська лавра проведе Великодню службу у дворі перед храмом з 23:00 з дотриманням всіх встановлених владою правил.

Тим часом синод ПЦУ ухвалив рішення провести закриті богослужіння на Великдень.

Близько 600 правоохоронців забезпечуватимуть охорону громадського порядку під час великодніх свят у Київській області.

Поліція буде чергувати біля 179 церков у Києві на Великдень.

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