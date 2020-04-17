Освятити паску вдома самому можна лише у виключних випадках, — УПЦ (МП)

Українська православна церква Московського патріархату, яка відмовилася на Великдень святити паски онлайн, дозволила віруючим у виняткових випадках освячувати паску вдома.

Про це в ефірі телеканалу "Україна" повідомив керуючий справами УПЦ владика Антоній.

"Третій варіант, якщо людина не зможе посвятити біля будинку або у священика, то вона може прочитати молитву і освятити святою водою паску вдома", — сказав він.

За його словами, освячення паски вдома — це вже крайній випадок, якщо не вийде у людини скористатися іншими можливостями.

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