ПЦУ проведет закрытое богослужение на Пасху

В то время, как в Киево-Печерской лавре пасхальная служба пройдет в церковном дворике, православная церковь Украины проведет закрытое богослужение на Пасху.

Об это говорится в сообщении на сайте ПЦУ, передают Українськi Новини.

Такое решение синод принял во время телеконференции в четверг.

"Выбирая между полным закрытием храмов и запретом на проведение богослужений, как это сейчас во многих странах, и ограниченной карантинными предписаниями возможностью совершать богослужение - для блага полноты Поместной Церкви, заботясь как о телесном, так и о духовном здоровье верующих и всего общества, благоразумным является принять последнее", - сказано в нем.

Согласно решению синода, во время богослужений в храме должны присутствовать священнослужители и церковнослужители, чтецы и певцы, другие лица, участвующие в совершении богослужений и обеспечении трансляции (в случае ее осуществления), но не более 10 человек.

Кроме того, Национальная полиция разъяснила священнослужителям, что норма ношения масок для них и певчих во время службы носит рекомендательный характер.

Согласно разъяснению Нацполиции, во время вне богослужения в храмах не должны находиться одновременно более двух человек (не считая священнослужителя) - в храме большого размера, и не более одного человека (без учета священнослужителя) - в храме малого размера, а снаружи не должны образовываться очереди.

Находясь дома и приобщаясь к богослужению с помощью трансляции, верующие должны слушать богослужение и совершать молитву перед иконой, находясь в доме как в храме, соблюдая обычные правила участия в храмовом богослужении, не наблюдая службу как зрелище.

На время Пасхальных праздников архиереи должны проповедовать через средства массовой информации, освящение пасхальных корзин перед храмом запрещено.

В малых населенных пунктах архиереи должны освящать пасхальные корзины у мест проживания - на улице рядом с домом или во дворе, с соблюдением дистанции.

Посещение священнослужителями и мирянами кладбищ в поминальные дни после Пасхи переносится на Троицкую родительскую поминальную субботу 6 июня.

Как сообщали Українськi Новини, наместник Киево-Печерской лавры (Украинская православная церковь в каноническом единстве с Московским патриархатом) Павел решил временно не принимать участие в богослужениях и находится в режиме самоизоляции.

Тем временем только 3% украинцев собираются идти в церковь на Пасху.