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09 апреля 2020, четверг, 19:34 370
Общество 2020-04-09T19:37:05+03:00
Українські Новини
Пасхальную службу проведут в церковном дворике Киево-Печерской лавры

Пасхальную службу проведут в церковном дворике Киево-Печерской лавры

Таня Войтюк
Пасха, Киево-Печерская Лавра, Богослужение, карантин в Украине
Киево-Печерская лавра. Фото: kiev-code.com.ua
Киево-Печерская лавра. Фото: kiev-code.com.ua

Несмотря на то, что в Киево-Печерской лавре 26 новых случаев коронавируса, Украинская православная церковь Московского патриархата проведет Пасхальную службу в церковном дворике лавры перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью норм.

Об этом Українським Новинам сообщил Митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

"Служба начнется с 23:00 и будет проходить во дворе возле Лавры", - сказал он.

По его словам, в самом храме можно будет находится до 10 человек и это церковь будет соблюдать. На улице прихожане смогут принять участие в богослужении, но на расстоянии друг от друга 1,5 мера и более.

Процесс освящения пасок также будет организован с учетом санитарно-эпидемических норм из-за каранатина.

УПЦ МП надеется, что власть не примет решение о закрытии храмов во время пасхального богослужения.

Как сообщали Українськi Новини, наместник Киево-Печерской лавры (Украинская православная церковь в каноническом единстве с Московским патриархатом) Павел решил временно не принимать участие в богослужениях и находится в режиме самоизоляции.

Тем временем только 3% украинцев собираются идти в церковь на Пасху.

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