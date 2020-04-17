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17 апреля 2020, пятница, 15:22 23
Общество 2020-04-17T15:23:40+03:00
Українські Новини
УПЦ не будет освящать паски онлайн

УПЦ не будет освящать паски онлайн

Валерия Драгомирова
Пасха, УПЦ МП, Онлайн, Пасха-2020, освящение пасок, паски
Пасха. Фото: Киевхлеб
Пасха. Фото: Киевхлеб

Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) не будет освящать паски онлайн.

Об этом Українським Новинам сообщил Митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

По его словам, для введения такой возможности, в частности, необходимо, чтобы у людей дома была святая вода, однако не у всех она имеется.

Климент отметил, что надо смириться с тем, что "Господь нам посылает".

По его словам, пасхальные корзины можно будет освятить возле храмов, а также в храмах, если полиция не будет препятствовать этому.

Освящение пасок будет происходить с учетом карантинных ограничений.

В небольших населенных пунктах священники УПЦ (МП) пройдут по улицам для освящения пасхальных корзин местных жителей.

Как сообщали Українськi Новини, Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте. Также Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью правил.

Тем временем синод ПЦУ приял решение провести закрытые богослужения на Пасху.

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