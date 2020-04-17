УПЦ не будет освящать паски онлайн

Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) не будет освящать паски онлайн.

Об этом Українським Новинам сообщил Митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря).



По его словам, для введения такой возможности, в частности, необходимо, чтобы у людей дома была святая вода, однако не у всех она имеется.



Климент отметил, что надо смириться с тем, что "Господь нам посылает".



По его словам, пасхальные корзины можно будет освятить возле храмов, а также в храмах, если полиция не будет препятствовать этому.



Освящение пасок будет происходить с учетом карантинных ограничений.



В небольших населенных пунктах священники УПЦ (МП) пройдут по улицам для освящения пасхальных корзин местных жителей.



Как сообщали Українськi Новини, Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте. Также Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью правил.

Тем временем синод ПЦУ приял решение провести закрытые богослужения на Пасху.