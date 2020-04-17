На Пасху в Киеве возле храмов будет дежурить полиция

Полиция будет дежурить возле 179 церквей в Киеве на Пасху, которая приходится 19 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.



Для поддержания правопорядка будет привлечено достаточное количество полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.



Они будут дежурить вблизи 179 культовых сооружений, расположенных на территории столицы, и заступят на службу у этих объектов с вечера накануне большого религиозного праздника.



Приоритетной задачей полицейских во время запланированных мероприятий будет профилактическая работа с верующими и контроль за соблюдением гражданами карантинных ограничений.



Как сообщали Українськi Новини, около 22 тыс. полицейских будут охранять охрану общественного порядка возле религиозных учреждений на Пасху.



Кроме того, в Вербное воскресенье возле храмов были массовые скопления и нарушения. В самих церквях нарушений было не так много.



Тем временем в Минздраве рассчитывают, что празднование Пасхи дома остановит распространение коронавируса в Украине.