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17 апреля 2020, пятница, 16:50 441
Силовые структуры 2020-04-17T16:52:01+03:00
Українські Новини
На Пасху в Киеве возле храмов будет дежурить полиция

На Пасху в Киеве возле храмов будет дежурить полиция

Валерия Драгомирова
Киев, Пасха, Полиция, Пасха-2020, Церкви
Пасха
Пасха

Полиция будет дежурить возле 179 церквей в Киеве на Пасху, которая приходится 19 апреля

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

Для поддержания правопорядка будет привлечено достаточное количество полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

Они будут дежурить вблизи 179 культовых сооружений, расположенных на территории столицы, и заступят на службу у этих объектов с вечера накануне большого религиозного праздника.

Приоритетной задачей полицейских во время запланированных мероприятий будет профилактическая работа с верующими и контроль за соблюдением гражданами карантинных ограничений.

Как сообщали Українськi Новини, около 22 тыс. полицейских будут охранять охрану общественного порядка возле религиозных учреждений на Пасху.

Кроме того, в Вербное воскресенье возле храмов были массовые скопления и нарушения. В самих церквях нарушений было не так много.

Тем временем в Минздраве рассчитывают, что празднование Пасхи дома остановит распространение коронавируса в Украине.

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