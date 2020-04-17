В Киевской области на пасхальные праздники за порядком будут следить 600 правоохранителей

Около 600 правоохранителей будут обеспечивать охрану общественного порядка во время пасхальных праздников в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.



"В праздничные пасхальные дни богослужения пройдут в 819 церквях и храмах. К обеспечению правопорядка привлечены около 600 полицейских, военнослужащих Национальной гвардии Украины. Помогают им представители органов местного самоуправления", - сказано в нем.



Отмечается, что главная задача правоохранителей - предотвратить скопления верующих в самих храмах и вблизи них, предупредить возможные нарушения правил и пренебрежение средствами индивидуальной защиты.



Полиция настоятельно советует воздержаться от посещений религиозных заведений в течение карантина и призывает выходить из дома только в случае крайней необходимости.



Как сообщали Українськi Новини, полиция будет дежурить возле 179 церквей в Киеве на Пасху.



Тем временем в Минздраве рассчитывают, что празднование Пасхи дома остановит распространение коронавируса в Украине.