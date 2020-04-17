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17 квітня 2020, пʼятниця, 15:46 10
Бізнес 2020-04-17T17:00:03+03:00
Українські Новини
В Novus розповіли, як будуть працювати магазини мережі на Великдень

В Novus розповіли, як будуть працювати магазини мережі на Великдень

Ярина Вацяк
Великдень, режим роботи, Графік роботи, Novus, Великдень-2020, Супермаркети
Novus.Фото: novus.ua
Novus.Фото: novus.ua

Компанія "Novus Україна" (Київ), що розвиває мережу роздрібних продуктових супермаркетів Novus, яка буде продавати соціально значущі товари без націнки у період карантину, планує працювати на Великдень у звичайному графіку.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба компанії.

"Поки що немає такої інформації, магазини працюють з 9:00 до 22:00", - сказали в прес-службі.

Раніше компанія "Ашан Україна" (український представник французької мережі роздрібної торгівлі Auchan Group) заявила, що має намір припинити роботу всіх своїх магазинів на Великдень, 19 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, "Фора" запустила доставку товарів зі своїх магазинів в Києві і передмісті. Також мережа супермаркетів "Сільпо" запускає доставку покупок на будинок.

Тим часом, "АТБ-Маркет" не має наміру змінювати графік роботи своїх магазинів на Великдень.

Раніше для пенсіонерів "АТБ" ввів спецчаси. Коли в супермаркети будуть пускати тільки літніх людей. Також "АТБ", "Нова пошта" і Rozetka будуть доставляти продукти по всій Україні.

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