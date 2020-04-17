"Novus Украина" будет продавать социально значимые товары без наценки в период карантина

Компания "Novus Украина" (Киев), развивающая сеть розничных продуктовых супермаркетов Novus, решила продавать социально значимые товары по ценам поставщиков в период карантина. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Сеть магазинов Novus приняла решение о продаже по ценам поставщиков определенного перечня товаров социально значимых групп", - сказано в нем.

В частности, без наценки торговой сети будут продаваться сахар, крупы (рис, гречка, пшено, овсянка), мука, макароны, яйца, молоко, подсолнечное масло, сливочное масло, овощи, лимоны.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства работает над инструментом государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания в период карантина.

Регулирование коснется 10 продуктов питания, в том числе муки, сахара, макаронных изделий, молока, яиц, хлеба, мяса птицы, сливочного масла и гречки.

Кроме того, компания "АТБ-маркет" намерена продолжить открывать магазины несмотря на карантин.