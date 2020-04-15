Попри закупівлю тестів "Феофанія" не тестує на коронавірус і поки не приймає на лікування

Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами (ДУС) не тестує громадян на наявність коронавірусної інфекції, незважаючи на закупівлю тестів на COVID-19, і поки не приймала на лікування хворих, а зробить це після розпорядження Кабінету Міністрів про роботу в умовах інфекційної лікарні.

Про це йдеться у відповіді головного лікаря клініки Ігоря Семеніва на запит Українських Новин.

"Тестування пацієнтів при підозрі на коронавірусну хвороба COVID-19 відбувається в закладах, що надають первинну лікувально-профілактичну допомогу. Тобто, тестування осіб на коронавірусну хворобу COVID-19 відбувається не в клінічній лікарні "Феофанія" Державного управління справами, а в державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС", – сказано в ній.

Скільки громадян були протестовані цією установою Держуправління справами експрес-тестами та ПЛР-тестами, у відповіді не уточнюється.

"До клінічної лікарні "Феофанія" ДУС ще не поступали пацієнти з виявленням коронавірусної хвороби COVID-19... До КЛ "Феофанія" ДУС буде госпіталізуватись пацієнт з ускладненням перебігу коронавірусної хвороби COVID-19, який потребує інтенсивного стаціонарного лікування після розпорядження Кабінету Міністрів України про роботу в умовах інфекційної лікарні", – йдеться у відповіді.

На запитання про те, чи закуповувала "Феофанія" визначені МОЗ ліки для лікування пацієнтів з підтвердженим коронавірусом, лікар відповів, що всі закупівлі клініки відображені в електронній системі Prozorro.

На даний момент закупівлі таких засобів не оголошувалися, але були придбані тести для виявлення коронавірусної інфекції.

У березні "Феофанія" закупила понад півтисячі експрес-тестів і ПЛР-тестів на коронавірус за чверть мільйона гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 14 січня Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів та Держуправлінню справами у тримісячний строк вжити заходів, необхідних для забезпечення доступу громадян до медичної допомоги у "Феофанії". У відведений Президентом строк, 14 квітня, ДУС розповіло як виконало доручення Зеленського про доступність лікування в "Феофанії" для всіх.

ДУС є спеціальним державним органом із забезпечення діяльності Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів та інших держорганів.

Наприкінці березня київські лікарні підготувалися до лікування політиків при зараженні їх коронавірусом. Виявилося, що законодавством передбачені лікарняні палати VIP для чиновників. Зеленський доручив скасувати відповідні нормативні акти. Зеленський налякав лікарів санкціями за особливі умови в лікарнях для "великих шишок".