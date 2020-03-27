Клініка "Феофанія" купила півтисячі тестів на коронавірус

Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами (ДУС) закупила 340 експрес-тестів на коронавірус та 192 тести полімерно-ланцюгової реакції (ПЛР) за 226,2 тис. гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель, передають Українські Новини.

26 березня "Феофанія" підписала договір з ТОВ "Некст Левел Діагностікс" (власник – Алі Османов) на поставку протягом 20 днів 192 ПЛР-тестів за 115 200 гривень (600 гривень за штуку) та 240 швидких тестів для виявлення антитіл до коронавірусу за 78 960 гривень (330 гривень за штуку), а з ТОВ "Окіра" (власник – Ірина Кушнарьова) – ще 100 експрес-тестів за 31 993 гривні (320 гривень за штуку).

Також 26 березня "Феофанія" закупила у ТОВ "Медична компанія "Емпірика" (власник - Анна Лактіонова) за 343 230 гривень 300 захисних окулярів і 110 захисних комбінезонів.

У свою чергу державний заклад "Поліклініка №2" Державного управління справами (який забезпечує надання медпослуг при обслуговуванні заходів за участю вищих посадових осіб держави та офіційних іноземних делегацій) 18 березня закупив у "Окіри" за 6 400 гривень 20 швидких тестів на коронавірус (по 320 гривень/штука).

Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС 16 березня оголосила тендер на закупівлю 1 апарату штучної вентиляції легенів за 1,6 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 25 березня стало відомо, як лікарні готуються до прийому чиновників у випадку їх зараження коронавірусом. Виявилося, що VIP-палати для політиків передбачені законодавством. Президент Володимир Зеленський доручив скасувати відповідні нормативні акти, а також Зеленський пригрозив головним лікарям санкціями за спецумови для "великих шишок".

Карантин через коронавірус продовжено в Україні майже до травня. Поки що в Україні вже більше 200 заражених коронавірусом. А у світі коронавірусом інфіковані понад півмільйона людей.