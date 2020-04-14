Доступ усіх до лікування у "Феофанії": як ДУСя виконала доручення Зеленського

Державне управління справами (ДУС) не може назвати строки, коли лікування в його клінічній лікарні "Феофанія" стане доступним для всіх громадян на виконання указу Президента Володимира Зеленського.

Про це свідчить відповідь Держуправління справами на запит Українських Новин.

14 січня Зеленський доручив Кабінету Міністрів і ДУС у тримісячний строк (до 14 квітня) вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян медичної допомоги, діагностування та лікування у "Феофанії".

Агентство поцікавилося у Держуправління справами, яких саме заходів було вжито у відведений термін.

"Питання, пов'язані з реалізацією зазначеного указу Президента України, опрацьовуються в Державному управлінні справами відповідно до чинного законодавства. Зокрема, на виконання вказаного доручення Президента України Державним управлінням справами розроблено проект відповідного нормативно-правового акта", – відповіло ДУС.

У свою чергу "Феофанія" уточнила, що напрацьовані проекти документів перебувають на розгляді Міністерства охорони здоров'я.

"На виконання указу Президента України від 14 січня 2020 №10 підготовлений пакет документів направлений до МОЗ України для відпрацювання порядку направлення громадян України до нашого закладу", – йдеться у відповіді головного лікаря клініки Ігоря Семеніва.

Агентство також просило уточнити, чи є на даний момент "Феофанія" доступною для громадян, а якщо ні – то коли стане.

"Звернення, для відповіді на яке необхідно створити інформацію, не є інформаційним запитом. Запит у частині майбутньої діяльності Державного управління справами не є запитом на інформацію в розумінні закону", – відповіло ДУС.

ДУС є спеціальним державним органом із забезпечення діяльності Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів та інших держорганів.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці березня стало відомо, як лікарні готуються до прийому політиків на випадок їх захворювання коронавірусом.

Виявилося, що VIP-палати для чиновіників передбачені законодавством.

У відповідь Президент доручив скасувати відповідні нормативні акти, а також Зеленський пригрозив головним лікарям санкціями за спецумови для "великих шишок".