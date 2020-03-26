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26 березня 2020, четвер, 13:13 30
Суспільство 2020-03-26T14:31:01+02:00
Українські Новини
Зеленський готовий скасувати наказ про окремі палати для перших осіб держави, - Кличко

Зеленський готовий скасувати наказ про окремі палати для перших осіб держави, - Кличко

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, Палати, Палати для чиновників, VIP-палати
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що президент Володимир Зеленський готовий скасувати наказ про VIP-палати для перших осіб держави. Про це ві повідомив під час брифінгу сьогодні, 26 березня.

Так, повідомляється, що в наказі йдеться про осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, які в разі захворювання коронавірусом повинні проходити лікування в окремих палатах, де їх можуть охороняти. Така практика діє не тільки в Україні. Однак, Володимир Зеленський налаштований скасувати цей наказ.

"Мова про те, що в разі захворювання першої особи держава повинна мати певні умови, окремі палати, щоб поруч знаходилася державна охорона. Така практика була завжди і не тільки в Україні. Але я розмовляв вчора з президентом Володимиром Зеленським і він готовий, і налаштований скасувати накази, про які йде мова, і які ми зобов'язані виконувати. Сподіваюся, що це станеться і ми будемо за це вдячні", - сказав Кличко.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві вже 40 заражених коронавірусом, серед них військовий.

Раніше повідомлялося про те, що робити тим, хто не підписав декларацію з сімейним лікарем.

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