Зеленський готовий скасувати наказ про окремі палати для перших осіб держави, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що президент Володимир Зеленський готовий скасувати наказ про VIP-палати для перших осіб держави. Про це ві повідомив під час брифінгу сьогодні, 26 березня.

Так, повідомляється, що в наказі йдеться про осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, які в разі захворювання коронавірусом повинні проходити лікування в окремих палатах, де їх можуть охороняти. Така практика діє не тільки в Україні. Однак, Володимир Зеленський налаштований скасувати цей наказ.

"Мова про те, що в разі захворювання першої особи держава повинна мати певні умови, окремі палати, щоб поруч знаходилася державна охорона. Така практика була завжди і не тільки в Україні. Але я розмовляв вчора з президентом Володимиром Зеленським і він готовий, і налаштований скасувати накази, про які йде мова, і які ми зобов'язані виконувати. Сподіваюся, що це станеться і ми будемо за це вдячні", - сказав Кличко.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві вже 40 заражених коронавірусом, серед них військовий.

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