У нас не "совок", - Зеленський доручив скасувати VIP-палати для чиновників

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю скасувати ті нормативні акти, які вимагають спеціальних умов для охоронюваних державою вищих посадових осіб в разі їх госпіталізації.

Про це він повідомив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Прем'єр-міністру України поставлено завдання вирішити питання так званих VIP-палат і скасувати всі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не "совок" і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК", - сказав він.

Зеленський вважає, що політики мають перебувати у рівних умовах зі звичайними громадянами.

"Ви будете перебувати саме в тих палатах і тих лікарнях, які за 28 років ви побудували в цій країні. Можливо тоді зрозумієте як це - не мати можливості лікуватися у Швейцарії чи Ізраїлі", - додав він.

За його словами, винятків не буде і для перших осіб держави - Президента, прем'єра і спікера парламенту.

Він також заявив, що в іншому випадку керівництво лікарень буде каратися.

"Я наполегливо рекомендую керівникам медичних установ не перетворюватися в готельєрів, не займатися торгівлею палатами або облаштуванням ординаторських під перебування будь-яких "шишок". Інакше будуть санкції", - сказав він.

https://www.youtube.com/watch?v=Bb9sFvyGES4" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, у цьому відеозверненні Зеленський анонсував, що Кабінет Міністрів готує жорсткі заходи для недопущення зростання цін на продукти харчування та товари першої необхідності, які зіпсують плани спекулянтам і недобросовісним продавцям.

Також Зеленський заявив, що тих українців, які не встигнуть повернутися з-за кордону до 28 березня, будуть поступово евакуювати, але з урахуванням епідеміологічної ситуації в місцях їх перебування і готовності української медичної системи до їх обов'язкової ізоляції. До 28 березня Україна закриє кордон України для пасажирських перевезень.

Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня через коронавірус.