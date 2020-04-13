На індексацію пенсій і доплату по 1 тис. гривень виділили 30 млрд

У той час як ПФ направив у квітні на виплату пенсій ще 3 млрд гривень, Верховна Рада збільшила дотацію Пенсійному фонду з державного бюджету на 29,7 млрд гривень до 202,3 млрд гривень.

За прийняття в цілому законопроекту №3279-д проголосували 249 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

зокрема, законом про зміни до держбюджету на 2020 рік дотація Пенсійному фонду з держбюджету збільшено на 29,704 млрд гривень до 202,280 млрд гривень.

ці кошти планується направити на індексацію пенсій у травні, а також на виплату по 1 тис. гривень пенсіонерам з пенсією менше 5 тис. гривень та деяким іншим групам населення.

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд України 7 квітня почав виплату компенсації до пенсії за квітень пенсіонерам старше 80 років.

Компенсаційну виплату отримуватимуть пенсіонери, у яких пенсія не перевищує 9 205 гривень.

У той же час після установки такої виплати пенсія не може бути більше зазначеного розміру.

Крім того, для громадян старше 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" і мають страховий стаж не менше 25 років чоловіки та 20 років жінки, мінімальна пенсійна виплата не може бути менше, ніж 2 600 гривень.

Пенсійний фонд вже направив на фінансування пенсій за квітень 8,6 млрд гривень. У квітні ПФУ фінансування пенсій став згідно із затвердженим графіком.

Крім того, до Великодня майже 300 тисяч киян отримають матеріальну допомогу.