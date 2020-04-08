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08 апреля 2020, среда, 10:30 1715 Инфографика
Политика 2020-04-08T10:44:18+03:00
Українські Новини
ПФ начал выплату компенсации в 500 гривен пенсионерам старше 80 лет

ПФ начал выплату компенсации в 500 гривен пенсионерам старше 80 лет

Ярина Вацяк
Пенсионер, Пенсия, Повышение пенсий, пенсия в Украине
Пенсионер. Фото: Pixabay
Пенсионер. Фото: Pixabay

Пенсионный фонд Украины начал выплату компенсации к пенсии за апрель пенсионерам старше 80 лет в размере до 500 гривен после того, как перечислил выплаты работающим пенсионерам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда.

"Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 01.04.2020 № 251" Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году" с 1 апреля 2020 пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, к пенсиям установлена ​​ежемесячная компенсационная выплату в размере до 500 гривен. компенсационную выплату будут получать пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9205 гривен. В то же время, после установки такой выплаты пенсия не может быть больше указанного размера", - говорится в нем.

Кроме того, для граждан старше 80 лет, получающих пенсию и имеющих страховой стаж не менее 25 лет мужчины и 20 лет женщины, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, 2600 гривен.

Пенсионным фондом проведены соответствующие перерасчеты для 1480 тысяч пенсионеров, достигших возраста 80 лет, изготовлено выплатные сведения, переданные банкам и отделением АО "Укрпочта".

Повышение пенсий. Инфографика: Пенсионный фондПовышение пенсий. Инфографика: Пенсионный фонд

Выплата компенсации за апрель начата 7 апреля тем пенсионерам, у кого дата выплаты до 7 числа включительно. Другие пенсионеры старше 80 лет получат дополнительные средства в определенную им дату выплаты вместе с пенсией за апрель.

Соответствующая ежемесячная компенсационная выплата будет устанавливаться и другим пенсионерам по достижению ими возраста 80 лет.

Отмечается, что пенсии поступят получателям на счета в уполномоченных банках или будут доставлены почтальонами АО "Укрпочта" домой.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд уже направил на финансирование пенсий за апрель 8,6 млрд гривен. В апреле ПФУ финансирование пенсий начал согласно утвержденному графику.   

Кроме того, к Пасхе почти 300 тысяч киевлян получат матпомощь.

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