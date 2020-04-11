Пенсионный фонд направил на выплату пенсий в апреле еще три миллиарда гривен

Пенсионный фонд Украины по состоянию на 10 апреля, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий и уже направил на выплаты 17,2. млрд гривен в то время, как Кабинет Министров принял постановление № 251, которое регулирует вопросы проведения индексации пенсий в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины в социальной сети Facebook.

Отмечается, что на пенсионные выплаты направлено 3 миллиарда гривен, а с начала месяца профинансировано пенсий на общую сумму 17,2 миллиарда гривен.

"Уважаемые пенсионеры! Обращаемся к вам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью", - призвали в ПФУ.

Также в Пенсионном фонде сообщают, что выплату пенсий на карантине будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. Так, пенсия будет зачислена на счет в банке пенсионера, а тем пенсионерам, которые выбрали АО "Укрпочта", пенсии почтальона доставят домой.

Финансирование пенсий за апрель. Инфографика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, почтальоны будут приносить пенсии на дом и помогать платить за коммуналку онлайн.

Также в ПФУ рассказали, будут ли задерживать выплаты.