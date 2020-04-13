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  • У Китаї за добу зафіксовано 108 нових випадків зараження на коронавірус
13 квітня 2020, понеділок, 10:23 15
Азія 2020-04-13T12:30:04+03:00
Українські Новини
У Китаї за добу зафіксовано 108 нових випадків зараження на коронавірус

У Китаї за добу зафіксовано 108 нових випадків зараження на коронавірус

Елизавета Кесельман
Китай, коронавірус в Китаї, боротьба з коронавірусом
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Китай, де влада поступово почала відкривати кордони через спад епідемії коронавірусу, з початку квітня знову почав фіксувати випадки захворювання COVID-19. Так, на материковому Китаї в неділю, 12 березня зареєстровано 108 нових випадків. Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що ще добою раніше кількість хворих складало 99. Даний показник є найбільшим числом щоденних інфекцій за останні п'ять тижнів на тлі триваючого зростання числа пацієнтів, які прибувають в країну з-за кордону.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в материковому Китаї в даний час складає 82 тис. 160, а кількість загиблих збільшилася в два рази - до 3 тис. 341 (за офіційними даними).

Як повідомляли Українські Новини, з 8 квітня Ухань відкрив кордони для тих, у кого є "паспорт здоров'я". Також Китай відновив внутрішні авіаперевезення.

Крім того, вчені і медики стурбовані появою безсимптомних випадків коронавірусу, число яких досягло 78.

Тим часом, журналісти з Китаю розповіли, хто був першою людиною в Ухані, від кого почалася епідемія коронавірусу.

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