У Китаї за добу зафіксовано 108 нових випадків зараження на коронавірус

Відзначається, що ще добою раніше кількість хворих складало 99. Даний показник є найбільшим числом щоденних інфекцій за останні п'ять тижнів на тлі триваючого зростання числа пацієнтів, які прибувають в країну з-за кордону.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в материковому Китаї в даний час складає 82 тис. 160, а кількість загиблих збільшилася в два рази - до 3 тис. 341 (за офіційними даними).

Як повідомляли Українські Новини, з 8 квітня Ухань відкрив кордони для тих, у кого є "паспорт здоров'я". Також Китай відновив внутрішні авіаперевезення.

Крім того, вчені і медики стурбовані появою безсимптомних випадків коронавірусу, число яких досягло 78.

Тим часом, журналісти з Китаю розповіли, хто був першою людиною в Ухані, від кого почалася епідемія коронавірусу.