С января за стуки в Китае не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом

В Китае, где ранее заявили о новой вспышке коронавируса, впервые с января за сутки не зафиксировали ни одного случая заражения внутри страны, а также сообщили об открытии Уханя и всей провинции Хубэй. Об этом передает CNN.

"Завтра будет снята изоляция с Уханя - города, который стал эпицентром вспышки. Это является важной вехой в борьбе с коронавирусом. С завтрашнего дня людям будет разрешено выезжать из Уханя и провинции Хубэй, если на их телефоне появится зеленый QR-код, который власть использует как показатель здоровья людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки в Китае впервые не зафиксировано ни одного летального случая, а только 32 случая, завезенных за сутки, передает The Guardian.

Несмотря на это, сообщается, что материковый Китай и Гонконг усилят ограничения на въезд иностранцев на фоне растущего числа завозных и бессимптомных случаев.

Как сообщали Українські Новини, по последним данным, по всему миру коронавирусом заболели 1,3 млн человек.

Также медики показали, как берут образцы для теста на COVID-19.