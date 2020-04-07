подписаться на рассылку
26.8 27.4
28.8 29.6
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • С января за стуки в Китае не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом
07 апреля 2020, вторник, 11:33 860
Азия 2020-04-07T11:36:39+03:00
Українські Новини
С января за стуки в Китае не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом

С января за стуки в Китае не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом

Елизавета Кесельман
Китай, Ухань, Коронавирус в Китае, Коронавирус в Ухане
Китай. Фото: Twitter/@famous9_vlogs
Китай. Фото: Twitter/@famous9_vlogs

В Китае, где ранее заявили о новой вспышке коронавируса, впервые с января за сутки не зафиксировали ни одного случая заражения внутри страны, а также сообщили об открытии Уханя и всей провинции Хубэй. Об этом передает CNN.

"Завтра будет снята изоляция с Уханя - города, который стал эпицентром вспышки. Это является важной вехой в борьбе с коронавирусом. С завтрашнего дня людям будет разрешено выезжать из Уханя и провинции Хубэй, если на их телефоне появится зеленый QR-код, который власть использует как показатель здоровья людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки в Китае впервые не зафиксировано ни одного летального случая, а только 32 случая, завезенных за сутки, передает The Guardian.

Несмотря на это, сообщается, что материковый Китай и Гонконг усилят ограничения на въезд иностранцев на фоне растущего числа завозных и бессимптомных случаев.

Как сообщали Українські Новини, по последним данным, по всему миру коронавирусом заболели 1,3 млн человек. 

Также медики показали, как берут образцы для теста на COVID-19

Больше новостей о: Китай Ухань Коронавирус в Китае Коронавирус в Ухане

В Китае половину новых случаев COVID-19 привезли и...
В Китае за сутки зафиксировали 78 бессимптомных сл...
Первым человеком с коронавирусом в Ухане стала жен...
В Ухане из-за спада эпидемии закрыли спецбольницу ...
В Украине уже почти полторы тысячи зараженных коронавирусом. Погибли 45 человек
По всему миру коронавирусом заболели более 1,3 млн человек. Данные на 7 апреля
Новости
Власти не могут сказать, кто и сколько платит за регулярные поставки из-за рубежа медгруза 13:07
Полиция Фото: Украинская правда
В Киеве составили почти 600 админпротоколов за нарушение карантина и открыли 13:06
В Южной Корее верующие из-за карантина проводят богослужение на парковке в собственных автомобилях 13:05
Федоров считает реальным провести следующие выборы Президента онлайн 13:00
В Киеве на двухнедельной обсервации находятся 207 человек 12:58
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник 05:10
Перепады температуры местами составят 25 градуса: прогноз погоды на начало недели 21:22 Карта
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ 03:47
Чумак заявил, что результаты переаттестации прокуроров были уничтожены законно 10:17
больше новостей
Гривна продолжает расти в цене. Официальный курс валют на вторник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok