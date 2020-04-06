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  • В Китае за сутки зафиксировали 78 бессимптомных случаев коронавируса
06 апреля 2020, понедельник, 10:37 225
Мир 2020-04-06T10:47:20+03:00
Українські Новини
В Китае за сутки зафиксировали 78 бессимптомных случаев коронавируса

В Китае за сутки зафиксировали 78 бессимптомных случаев коронавируса

Елизавета Кесельман
Китай, Коронавирус в Китае, Коронавирус в мире, бессимптомные носители
Коронавирус в Китае. Фото:Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус в Китае. Фото:Twitter/@thevikaslohchab

Китай охватила повторная вспышка эпидемии коронавируса. Тем временем, в понедельник, 6 апреля, в стране заявили о 78 бессимптомных инфицированных инфекцией COVID-19. Об этом передает CNBC.

На материковом Китае заявили о 39 заболевших коронавирусом. Как отмечается, все пациенты были прибывшими из-за границы.

Кроме того, за сутки в эпицентре вспышки провинции Хубэй от осложнений новой коронавирусной инфекции скончался один человек.

Отдельно заявили о еще 78 бессимптомных случаях. Ранее правительство неоднократно пересматривало свои методы подсчетов случаев заболевания коронавируса, в течение нескольких недель исключая людей, у которых, несмотря подтвержденный COVID-19, нет симптомов заболевания. Начиная с 1 апреля Китай начал добавлять их к общей сумме.

Всего с начала эпидемии в стране COVID-19 заболели 81 708 человек. Из них 3 331 пациент умер, более  77 тысяч уже выздоровели и выписались из медучреждений.

Как сообщали Українські Новини, согласно последним данным, в мире коронавирусом заболели 1, 2 млн человек. Из всех стран по прежнему лидирует США. 

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