В Китае за сутки зафиксировали 78 бессимптомных случаев коронавируса

Китай охватила повторная вспышка эпидемии коронавируса. Тем временем, в понедельник, 6 апреля, в стране заявили о 78 бессимптомных инфицированных инфекцией COVID-19. Об этом передает CNBC.

На материковом Китае заявили о 39 заболевших коронавирусом. Как отмечается, все пациенты были прибывшими из-за границы.

Кроме того, за сутки в эпицентре вспышки провинции Хубэй от осложнений новой коронавирусной инфекции скончался один человек.

Отдельно заявили о еще 78 бессимптомных случаях. Ранее правительство неоднократно пересматривало свои методы подсчетов случаев заболевания коронавируса, в течение нескольких недель исключая людей, у которых, несмотря подтвержденный COVID-19, нет симптомов заболевания. Начиная с 1 апреля Китай начал добавлять их к общей сумме.

Всего с начала эпидемии в стране COVID-19 заболели 81 708 человек. Из них 3 331 пациент умер, более 77 тысяч уже выздоровели и выписались из медучреждений.

Как сообщали Українські Новини, согласно последним данным, в мире коронавирусом заболели 1, 2 млн человек. Из всех стран по прежнему лидирует США.