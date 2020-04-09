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09 апреля 2020, четверг, 11:48 1400
Азия 2020-04-09T11:48:56+03:00
Українські Новини
В Китае второй день увеличиваются случаи заболевания коронавирусом

В Китае второй день увеличиваются случаи заболевания коронавирусом

Елизавета Кесельман
Китай, Азия, Коронавирус, Коронавирус в Китае
Коронавирус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs
Коронавирус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs

В Китае, где ранее зафиксировали спад эпидемии коронавируса, уже второй день подряд увеличиваются случаи заражения пневмонией COVID-19. Об этом передает агентство Синьхуа.

Отмечается, что за минувшие сутки коронавирусом заболели 63 человека, 61 из которых вернулись из-за рубежа.

Так, два новых случая произошли в провинции Гуандун (Южный Китай).

Также, по данным комитета, в среду было зарегистрировано два летальных случая. Все они произошли в провинции Хубэй, Центральный Китай.

Кроме того, в этот день было зарегистрировано 17 новых пациентов с подозрением на заражение вирусом, 16 из которых прибыли из-за рубежа, а один был выявлен в провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай.

На конец среды в Китае, без учета данных Сянгана, Аомэня и Тайваня/ в общей сложности насчитывалось 81 865 подтвержденных случаев заболевания, из которых 1160 пациентов в настоящее время проходят лечение, 77 370 вылечились и покинули госпитали, 3335 скончались.

Также в континентальной части страны в общей сложности было зафиксировано 1103 инфицированных, прибывших из-за рубежа, 374 из них были выписаны из больниц после выздоровления, 729 остаются на лечении, 31 находится в тяжелом состоянии.

Как сообщали Українські Новини, с 8 апреля Ухань открыл свои границы и вышел из карантина.

Тем временем, в Италии за сутки от коронавируса выздоровели более 2 тысяч человек.

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