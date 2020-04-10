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10 квітня 2020, пʼятниця, 20:13 12
Суспільство 2020-04-10T21:30:03+03:00
Українські Новини
Київ не має наміру вводити комендантську годину, — Кличко

Київ не має наміру вводити комендантську годину, — Кличко

Кира Молчанова
Віталій Кличко, Київ, карантин в Києві, Комендантська година
Карантин
Карантин

Незважаючи на те, що Київська область рекомендує на вихідних 11 і 12 квітня суворі обмеження щодо виходу на вулицю, мер Києва Віталій Кличко заявляє, що Київська міська державна адміністрація (КМДА) не має наміру вводити комендантську годину.

Про це йдеться в повідомленні на сайті КМДА, передають Українські Новини.

"Київ не буде вводити комендантську годину. По-перше, це не в компетенції міської влади. По-друге, контроль за дотриманням обмежувальних заходів буде посилено тим, що правоохоронці збільшать кількість патрулів у місті в ці вихідні, будуть нести посилену службу. Я також звертаюся до всіх киян дотримуватися обмежень", - сказав Кличко.

Він повідомив, що станом на п'ятницю правоохоронці вже склали 705 адміністративних протоколів відносно порушників обмежень та стягнуто до бюджету понад 130 тис. гривень.

Він підкреслив, що всі порушники будуть каратися штрафами.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція і Національна гвардія Київської області будуть контролювати вихід на вулицю пішоходів 11-13 та 18-21 квітня.

Тим часом, Волинська область максимально обмежила пересування на вихідні.

Раніше Чернівецька область ввела особливий режим на вихідні 11-13 квітня, зокрема будуть закриті продуктові магазини і автозаправні станції.

25 березня Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.

На ранок 10 квітня в Україні було 2203 випадки зараження коронавірусом. За минулу добу захворіли 311 осіб.

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