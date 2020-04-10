подписаться на рассылку
27.05 27.5
29.3 30.05
˟
10 апреля 2020, пятница, 15:18 1187
Общество 2020-04-10T16:45:03+03:00
Українські Новини
Киевская область рекомендовала ограничить передвижение на выходных

Киевская область рекомендовала ограничить передвижение на выходных

Ярина Вацяк
Карантин, ограничения, ограничение передвижения, Covid-19, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве
Карантин Фото: pixabay.com
Карантин Фото: pixabay.com

Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендует органам местного самоуправления области ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах 11-13 апреля и 18-21 апреля в то время, как Киев ввел принудительный карантин на предприятиях и в учреждениях, где есть вспышки коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Комиссия решила: рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13:00 11 апреля до 06:00 13 апреля, с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля)", - говорится в нем.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Также комиссия решила усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей, усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях, ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не более 2 людей и в защитных масках.

Согласно сообщению, при обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом нужно будет применять противоэпидемические ограничительные меры к таким субъектам хозяйствования на 14 дней и составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования и контролировать его выполнение.

Как сообщали Українськi Новини, Волынская область максимально ограничила передвижение на выходные.

Кроме того, ранее Черновицкая область ввела особый режим на выходные 11-13 апреля, в частности будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции.

25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

Больше новостей о: Карантин ограничения ограничение передвижения Covid-19 коронавирус в Киеве карантин в Киеве

В Украине хотят разрешить открывать спецгоспитали ...
Раде предложили разрешить местным властям устанавл...
Вслед за Черновцами, Днипро закрывает город для ав...
Гончарук и Шабунин гуляют по набережной в Киеве бе...
Новые дозировки и препараты. Минздрав обновил протокол лечения больных с коронавирусом
Киевская область рекомендовала ограничить передвижение на выходных
Новости
В Киеве в ближайшие часы усилится ветер до 1 уровня опасности 16:53
ОПЗЖ не поддержит бюджет, спасающий внешних кредиторов за счет украинцев, – Бойко 16:53
Минобороны отрицает отказ от реформы Вооруженных сил 16:41
"Квартал 95" предоставил помощь в создании видеоуроков для школьников на бесплатной основе 16:33
На Троещине загорелась мусорная свалка, слышны взрывы 16:26
больше новостей
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
Маски и антисептики есть в части киевских аптечных сетей: цены и наличие 17:06
Индексация пенсий начнется с 1 мая. На сколько повысят пенсии 06:00 Инфографика
Умерших от коронавируса в Украине больше выздоровевших. Вирусолог назвал причину 19:52 Инфографика
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин 19:23
больше новостей
Глава Нацполиции Клименко утроил оклад многочисленными надбавками 10:00 Документ
Зеленский встретился один на один с Порошенко перед принятием земельной реформы 20:48
На Харьковщине полиция крышевала "черных лесорубов": ориентировочные госубытки 300 млн гривен, – Фильчаков 17:51 Фото
НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова 17:22
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин 19:23
больше новостей
Волынская область максимально ограничила передвижение на выходные
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok