Киевская область рекомендовала ограничить передвижение на выходных

Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендует органам местного самоуправления области ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах 11-13 апреля и 18-21 апреля в то время, как Киев ввел принудительный карантин на предприятиях и в учреждениях, где есть вспышки коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Комиссия решила: рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13:00 11 апреля до 06:00 13 апреля, с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля)", - говорится в нем.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Также комиссия решила усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей, усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях, ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не более 2 людей и в защитных масках.

Согласно сообщению, при обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом нужно будет применять противоэпидемические ограничительные меры к таким субъектам хозяйствования на 14 дней и составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования и контролировать его выполнение.

Как сообщали Українськi Новини, Волынская область максимально ограничила передвижение на выходные.

Кроме того, ранее Черновицкая область ввела особый режим на выходные 11-13 апреля, в частности будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции.

25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.