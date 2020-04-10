Волынская область максимально ограничила передвижение на выходные

Волынская область вводит режим максимального ограничения передвижения на выходные 11-13 апреля в то время, как в Киеве на этих выходных усилят контроль за соблюдением карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Волынской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Начиная с 11 апреля, в выходные дни в области вводится режим максимального ограничения передвижения. В частности, с 13:00 субботы до 06:00 понедельника волынян просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее", - сказано в нем.

Отмечается, что дополнительные ограничительные меры приняли, учитывая эпидемическую ситуацию, которая складывается в регионе, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось под руководством председателя облгосадминистрации Юрия Погуляйко 9 апреля.

"Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание коронавирусной инфекцией. Благодаря нашим совместным действиям ситуация в области контролируемая. Если население будет продолжать следовать рекомендациям, то из карантина можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют", - Погуляйло.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Черновицкая область ввела особый режим на выходные 11-13 апреля, в частности будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции.

9 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в Украине увеличилось на 311 до 2 203, количество умерших от заболевания - на 12 человек до 69 по сравнению с предыдущими сутками.