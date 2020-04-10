подписаться на рассылку
27.05 27.5
29.3 30.05
˟
ONLINE
10.04.20 11:00 Видеоконференция NAI Ukraine: "Результаты 2019 и прогнозы развития рынка недвижимости на 2020"

10 апреля 2020, пятница, 14:08 292
Общество 2020-04-10T14:38:14+03:00
Українські Новини
Волынская область максимально ограничила передвижение на выходные

Волынская область максимально ограничила передвижение на выходные

Ярина Вацяк
Волынская область, Карантин, Коронавирус, ограничения
Запрет. Фото: pixabay.com
Запрет. Фото: pixabay.com

Волынская область вводит режим максимального ограничения передвижения на выходные 11-13 апреля в то время, как в Киеве на этих выходных усилят контроль за соблюдением карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Волынской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Начиная с 11 апреля, в выходные дни в области вводится режим максимального ограничения передвижения. В частности, с 13:00 субботы до 06:00 понедельника волынян просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее", - сказано в нем.

Отмечается, что дополнительные ограничительные меры приняли, учитывая эпидемическую ситуацию, которая складывается в регионе, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось под руководством председателя облгосадминистрации Юрия Погуляйко 9 апреля.

"Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание коронавирусной инфекцией. Благодаря нашим совместным действиям ситуация в области контролируемая. Если население будет продолжать следовать рекомендациям, то из карантина можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют", - Погуляйло.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Черновицкая область ввела особый режим на выходные 11-13 апреля, в частности будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции.

9 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в Украине увеличилось на 311 до 2 203, количество умерших от заболевания - на 12 человек до 69 по сравнению с предыдущими сутками.

Больше новостей о: Волынская область Карантин Коронавирус ограничения

В Волынской области коронавирусом заразился 7-летн...
Гончарук и Шабунин гуляют по набережной в Киеве бе...
Министр соцполитики уточнила, когда пенсионерам вы...
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения...
В Киеве почти 350 больных коронавирусом, за день заразились еще двое медиков
В Украине за сутки 311 новых случаев коронавируса. Всего уже больше 2 тыс. инфицированных
Новости
Фигурантов записей с участием брата Ермака допросили 14:46
Гончарук и Шабунин гуляют по набережной в Киеве без масок, нарушая правила карантина 14:34
Лазебная рассказала, когда пенсионерам выплатят обещанную тысячу гривен и проиндексируют пенсии на 11% 14:33
Сергей Щербина: Нужен ли "патріотично налаштований привид" в школьной программе по литературе? 14:13 Мнение
"Школу онлайн" снимают специалисты Квартала 95, Мамахохотала, Patriot и каналов за деньги благотворителей 14:09
больше новостей
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
Маски и антисептики есть в части киевских аптечных сетей: цены и наличие 17:06
Умерших от коронавируса в Украине больше выздоровевших. Вирусолог назвал причину 19:52 Инфографика
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин 19:23
Зеленский встретился один на один с Порошенко перед принятием земельной реформы 20:48
больше новостей
Глава Нацполиции Клименко утроил оклад многочисленными надбавками 10:00 Документ
Зеленский встретился один на один с Порошенко перед принятием земельной реформы 20:48
На Харьковщине полиция крышевала "черных лесорубов": ориентировочные госубытки 300 млн гривен, – Фильчаков 17:51 Фото
НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова 17:22
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин 19:23
больше новостей
Волынская область максимально ограничила передвижение на выходные
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok