В Черновицкой области вводят особый режим: 76 новых заражений коронавирусом за сутки

В Черновицкой области, которая стала одним из эпицентров распространения коронавируса, в четверг зафиксировали 76 новых случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время брифинга.

"Сегодня мы имеем чрезвычайно тревожное число установленных новых фактов заражения буковинцев коронавирусной болезнью. Наш лабораторный центр установил аж 76 новых случаев. Общее количество инфицированных буковинцев составляет 379. Эта статистика и динамика роста очень угрожающей", - сообщил чиновник.

В то же время, из-за очень быстрого распространения коронавируса в ближайшие выходные в Черновицкой области введут особый режим, сообщила Черновицкая областная госадминистрация в Facebook.

"С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим, буковинцев просят оставаться дома", сказано в сообщении.

В ОГА сообщили, что по рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности дополнительные ограничительные меры в ближайшие выходные введут для всех западных областей Украины.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українські Новини, 21 марта мэр Черновцов Алексей Каспрук распорядился перекрыть дороги на въезд и выезд из города из-за угрозы распространения коронавируса. С 3 апреля вся Черновицкая область ограничила въезд и выезд граждан и транспортных средств.

По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, в течение 8 апреля подтверждено 224 новых случая. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек. Черновицкая область лидирует - 302 случая.