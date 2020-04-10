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10 апреля 2020, пятница, 09:45 2035 Инфографика
Общество 2020-04-10T09:52:46+03:00
Українські Новини
В Украине за сутки 311 новых случаев коронавируса. Всего уже больше 2 тыс. инфицированных

В Украине за сутки 311 новых случаев коронавируса. Всего уже больше 2 тыс. инфицированных

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в мире зарегистрировали 1,6 млн зараженных коронавирусом, 9 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 311 до 2 203, количество умерших от заболевания - на 12 человек до 69 по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 09:00 10 апреля в Украине 2 203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки было зафиксировано 311 новых случаев", - сказано в нем.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Киеве (348), Черновицкой (366) и Ивано-Франковской (254) областях.

В Тернопольской области зафиксировано 196 случаев коронавирусной инфекции, в Киевской -140 случаев, в Винницкой - 119, в Черкасской - 86, в Ривненской - 85, в Кировоградской и Львовской областях - по 82, в Сумской - 63, в Закарпатской - 56, в Запорожской - 54, в Днепропетровской - 52 случая.

46 случаев заболевания выявлено в Одесской области, по 41 случаю - в Житомирской и Волынской областях, 27 случаев - в Херсонской, 20 случаев - в Полтавской, 16 случаев - в Хмельницкой, 11 случаев - в Донецкой, 9 случаев - в Черниговской и 3 случая - в Луганской области.

В Николаевской области случаев коронивирусной инфекции не зафиксировано.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Профилактика коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяПрофилактика коронавируса

Как сообщали Українськi Новини, в Кабмине рассказали, когда отменят часть ограничений на карантине.

Также в Черновицкой области вводят особый режим: 76 новых заражений коронавирусом за сутки.

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В Украине за сутки 311 новых случаев коронавируса. Всего уже больше 2 тыс. инфицированных
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