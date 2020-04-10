В Киевской области к людям, которые выйдут на улицу на выходных, будет подходить полиция, — Володин

После того, как Киевская область рекомендовала жителям вообще не выходить на улицу без крайней необходимости на этих выходных, стало известно, что Национальная полиция и Национальная гвардия Киевской области будут контролировать выход на улицу пешеходов 11-13 и 18-21 апреля.

Об этом Українським Новинам сказал временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Собственно сам выход на улицу без крайней необходимости, понятно, что здесь будут взвешенно подходить к этому вопросу, но, собственно, само нахождение человека на улице для полиции и Нацгвардии будет основанием подойти и объяснить человеку о том, что во время таких строгих ограничений, человек должен вернуться к себе домой", - сказал он.

Володин заявил, что правоохранители не будут преграждать движения частных автомобилей.

Он отметил, что помимо правоохранителей, контроль также будут совершать гражданские формирования в сотрудничестве с полицией.

"Для людей, которые хотят выйти погулять, пожарить шашлыки - действительно будут ограничения. Полиция, Нацгвардия и гражданские формирования, в сотрудничестве с полицией, будут обеспечивать контроль за обеспечением режима", - добавил он.

За нарушение режима будут выписывать протокол, а суд, в дальнейшем, будет принимать решение о штрафе.

Как сообщали Українськi Новини, Волынская область максимально ограничила передвижение на выходные.

Кроме того, ранее Черновицкая область ввела особый режим на выходные 11-13 апреля, в частности будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции.

25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.