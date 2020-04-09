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09 квітня 2020, четвер, 17:41 9
Верховна Рада і партії 2020-04-09T20:15:03+03:00
Українські Новини
Завтра Разумков проведе нараду з головами фракцій

Завтра Разумков проведе нараду з головами фракцій

Ольга Фандорина
Верховна Рада, Разумков Дмитро, Фракції, Зібрання
Верховна Рада України Фото: КМДА
Верховна Рада України Фото: КМДА

На завтра, 10 квітня, у Верховній раді України заплановано нараду керівництва парламенту з головами фракцій і груп. Про це РБК-Україна повідомили в парламенті.

Повідомляється, що нарада розпочнеться близько 09:00.

"Завтра заплановано нараду керівництва парламенту з головами фракцій і груп", - зазначили у Верховній раді.

Раніше "Євросолідарність", "Голос" і "Слуга народу" розповіли, чи є серед депутатів хворі коронавірусом.

Немовля депутата Верховної Ради Ганни Скороход (позафракційна), у якій раніше підтвердили коронавірус, також захворів COVID-19. У той же час в Україні коронавірусом заразилися понад 100 дітей

Тим часом, в Раді не знають, скільки депутатів лікуються від коронавіруса.

Зараз відомо, що Ватрас з "Слуги народу" заразився коронавірусом.

Також у нардепа Руслана Горбенко підтвердили коронавірус.

До цього Covid-19 діагностували у народного депутата Сергія Шахова.

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