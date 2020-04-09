Завтра Разумков проведе нараду з головами фракцій

На завтра, 10 квітня, у Верховній раді України заплановано нараду керівництва парламенту з головами фракцій і груп. Про це РБК-Україна повідомили в парламенті.

Повідомляється, що нарада розпочнеться близько 09:00.

"Завтра заплановано нараду керівництва парламенту з головами фракцій і груп", - зазначили у Верховній раді.

Раніше "Євросолідарність", "Голос" і "Слуга народу" розповіли, чи є серед депутатів хворі коронавірусом.

Немовля депутата Верховної Ради Ганни Скороход (позафракційна), у якій раніше підтвердили коронавірус, також захворів COVID-19. У той же час в Україні коронавірусом заразилися понад 100 дітей

Тим часом, в Раді не знають, скільки депутатів лікуються від коронавіруса.

Зараз відомо, що Ватрас з "Слуги народу" заразився коронавірусом.

Також у нардепа Руслана Горбенко підтвердили коронавірус.

До цього Covid-19 діагностували у народного депутата Сергія Шахова.