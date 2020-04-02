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02 апреля 2020, четверг, 16:47 70
Верховная Рада и партии 2020-04-02T17:21:45+03:00
Українські Новини
"Евросолидарность", "Голос" и "Слуга народа" рассказали, есть ли среди их депутатов больные коронавирусом

"Евросолидарность", "Голос" и "Слуга народа" рассказали, есть ли среди их депутатов больные коронавирусом

Ярина Вацяк
Голос, Коронавирус, Слуга народа, Евросолидарность, Коронавирус в Раде, коронавирус у депутата
Верховная Рада
Верховная Рада

Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" в Верховной Раде заявляют, среди депутатов от их фракции нет находящихся на лечении или в самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией COVID-2019, в "Слуге народа" 2 депутата лечатся от коронавируса в медицинских учреждениях. Об этом Українським Новинам сообщили пресс-службы "Евросолидарности" и "Голоса", а также заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в то время, как в аппарате Рады не знают о количестве депутатов с коронавирусом.

"Двое из депутатов нашей фракции сейчас находятся в больнице с коронавирусом", - сказала агентству Кравчук.

По ее словам, самоизоляция депутатов, входящих в экологический комитет Рады, которые контактировали с заболевшим депутатом от группы "Довіра" Сергеем Шаховым, и депутатов, которые контактировали с парламентариями от "Слуги народа" Русланом Горбенко и Владимиром Ватрасом, уже закончилась.

Кравчук также отметила, что во фракции максимально наладили дистанционную работу.

Кроме этого, парламентские комитеты также начинают работу в режиме видеоконференций.

Пресс-служба "Евросолидарности", в свою очередь, сообщила, что после сообщений о случаях заболевания среди коллег из других фракций депутаты "Евросолидарности" сдали ПЦР-тесты на коронавирус, которые показали отрицательные результаты.

Отмечается, что тесты ПЦР сделали Петр Порошенко, сопредседатель фракции Артур Герасимов, Михаил Бондарь, Николай Величкович, Яна Зинкевич, София Федина, Николай Княжицкий, Виктория Сюмар, Владимир Арьев и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Кроме этого, пресс-служба "Голоса" сообщила, что в самоизоляции от фракции были только депутаты Ярослав Юрчишин и Леся Василенко, которые, возможно, контактировали с Шаховым.

"У обоих тест на коронавирус был отрицательный на прошлой неделе", - сказали в пресс-службе.

Как сообщали Українські Новини, 23 марта Кравчук сообщила, что у депутата Горбенко ("Слуга народа") выявлен коронавирус, а 29 марта - у депутата Ватраса.

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