В Украине коронавирусом заразились более 100 детей, 34 из них — госпитализированы

В Украине по состоянию 9:00 7 апреля зафиксировано 1462 случая заражения коронавирусом, из них 691 больной коронавирусной инфекцией, из которых 34 ребенка, по состоянию на 09:00 вторника госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини. "Сейчас в учреждениях здравоохранения с диагнозом COVID-19 находится 691 человек, из них 34 ребенка. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 30 человек. Остальные заболевшие находятся на амбулаторном лечении", - сказал он. При этом за весь период распространения коронавируса им заболело 104 ребенка. По словам Ляшко, 6 апреля выявлен 521 человек, из них 41 ребенок, с подозрением на COVID-19. Из 143 зарегистрированных 6 апреля случаев коронавирусной болезни 9 случаев зарегистрированы у детей и 32 случая - у медработников. "Из 143 лиц в больницы было госпитализировано 35 человек, из них 2 детей и 1 медицинский работник. На аппарате искусственной вентиляции легких сейчас находиться из этих 35 человек, которые были госпитализированы, 7 человек. Мы можем сказать, что из 143 случаев 7 - в критическом состоянии", - сообщил Ляшко. За прошлые сутки зарегистрировано 7 летальных случаев, умершим было от 42 до 70 лет. "Имеем случай по Киеву, который произошел в Александровской больнице. Он еще не попал в статистику за прошлые сутки, мы его будем рассматривать отдельно", - отметил замминистра. Он подчеркнул, что у всех умерших за прошлые сутки были сопутствующие заболевания. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на текущий момент составляет 3,5 на 1000 человек, показатель летальности - 3,1%. Как сообщали Українські Новини, медработники показали, как берут образцы для теста на коронавирус COVID-19. Также коронавирусом в мире заразилось более 1,3 млн человек.