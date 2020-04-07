В Украине коронавирусом заразились более 100 детей, 34 из них — госпитализированы

В Украине по состоянию 9:00 7 апреля зафиксировано 1462 случая заражения коронавирусом, из них 691 больной коронавирусной инфекцией, из которых 34 ребенка, по состоянию на 09:00 вторника госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Сейчас в учреждениях здравоохранения с диагнозом COVID-19 находится 691 человек, из них 34 ребенка. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 30 человек. Остальные заболевшие находятся на амбулаторном лечении", - сказал он.

При этом за весь период распространения коронавируса им заболело 104 ребенка.

По словам Ляшко, 6 апреля выявлен 521 человек, из них 41 ребенок, с подозрением на COVID-19.

Из 143 зарегистрированных 6 апреля случаев коронавирусной болезни 9 случаев зарегистрированы у детей и 32 случая - у медработников.

"Из 143 лиц в больницы было госпитализировано 35 человек, из них 2 детей и 1 медицинский работник. На аппарате искусственной вентиляции легких сейчас находиться из этих 35 человек, которые были госпитализированы, 7 человек. Мы можем сказать, что из 143 случаев 7 - в критическом состоянии", - сообщил Ляшко.

За прошлые сутки зарегистрировано 7 летальных случаев, умершим было от 42 до 70 лет.

"Имеем случай по Киеву, который произошел в Александровской больнице. Он еще не попал в статистику за прошлые сутки, мы его будем рассматривать отдельно", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что у всех умерших за прошлые сутки были сопутствующие заболевания.

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на текущий момент составляет 3,5 на 1000 человек, показатель летальности - 3,1%.

Как сообщали Українські Новини, медработники показали, как берут образцы для теста на коронавирус COVID-19.

Также коронавирусом в мире заразилось более 1,3 млн человек.