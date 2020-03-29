Ватрас из "Слуги народа" заразился коронавирусом, - депутат Кравчук

Помимо того, что в Украине 109 новых случаев коронавируса и всего 418 зараженных, у депутата Верховной Рады Сергея Рудыка обнаружили коронавирус

У депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Владимира Ватраса выявлен коронавирус.

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Коронавирус обнаружен у еще одного народного депутата. Положительный результат теста получил член фракции "Слуги народа" Владимир Ватрас", - написала она.

Кравчук отметила, что Ватрас на данный момент находится в Хмельницком в инфекционной больнице.

Также она написала, что на заседании фракции "Слуги народа" 27 марта его не было, и со времени проведения внеочередного заседании 17 марта он находился на самоизоляции дома.

Как сообщали Українськi Новини, у депутата Верховной Рады Сергея Рудыка обнаружили коронавиру.

Также у нардепа Руслана Горбенко подтвердили коронавирус.

До этого Covid-19 диагностировали у народного депутата Сергея Шахова.